Izbrali so novi evropski avtomobil leta

Renault scenic e-tech electric je bil na mednarodnem avtomobilističnem sejmu v Ženevi izbran za evropski avto leta, pri čemer je premagal BMW-jevo serijo 5, BYD seal, kio EV9, peugeot e-3008/3008, toyoto C-HR in volvo EX30. Zmagovalca je izbrala 59-članska žirija avtomobilističnih novinarjev iz 22 držav. Scenic je tako postal že sedmo Renaultovo vozilo, ki je prejelo prestižni naslov The Car of the Year. Pred njim so ga osvojili modeli renault 16 (leta 1966), renault 9 (1982), clio (1991), scenic (1997), megane (2003) in clio (2006).

Scenic e-tech electric je povsem električno vozilo, zasnovano na konstrukcijski osnovi srednje velikosti AmpR Medium. Scenic je brez izpustov, okreten, lahek (1890 kg) in kompakten (v dolžino meri 4,47 m), zato se odlično znajde v urbanih okoljih. Za dolge poti pa ponuja do 625 kilometrov dosega (po WLTP), udobnost, prostorno notranjost in z uporabnimi tehnologijami obogaten užitek v vožnji.

»Osvojitev nagrade vse ekipe skupine in znamke Renault navdaja z velikim ponosom. To priznanje dokazuje, da smo se pravilno odločali: za rekorden doseg, za velikodušno odmerjeno in gostoljubno notranjost, vse to z obvladanim okoljskim odtisom,« je dejal Fabrice Cambolive, glavni izvršni direktor znamke Renault.