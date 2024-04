Gobice menjamo vsak teden, tako se izognete bakterijam

Vsi poznamo strašne, a žal resnične zgodbe o bakterijah, plesnih in drugih grozotah, ki živijo v gobicah za pomivanje posode, a jih kljub temu ne menjavamo tako redno, kot bi bilo treba. Nekateri sicer vztrajajo, da naj bi bilo to vsak dan, a se tega držijo redki.

Da ne bi za gobice porabili celega premoženja, bo dovolj enkrat tedensko ali na dva tedna, če jih ne uporabljamo pogosto, moramo pa v tem primeru poskrbeti, da z gobic redno odteka voda, odložimo jih torej na podstavek z luknjami ali rešetkami, ko uporabo zaključimo, jih dobro ožamemo ter konec dneva speremo z mešanico vode in kisa, ki jih bo razkužila. Kupimo lahko tudi takšne, ki jih je dovoljeno prati v pomivalnem stroju, te imajo bistveno daljšo življenjsko dobo kot navadne, a so temu primerno dražje.

Brisače operemo po dveh dnevih. FOTO: Snjewelry/Getty images

Na enak način, kot skrbimo za gobice za pomivanje posode, skrbimo tudi za gobaste krpe in druge pripomočke, ki so močno vpojni in vlago zadržujejo. Gobaste krpe lahko celo zamenjamo s krpami iz blaga, običajnimi brisačkami ali servieti, saj bo brisanje enako učinkovito, po uporabi pa jih bomo lahko oprali v pralnem stroju.

Kuhinjske krpe, ki jih občasno uporabljamo za brisanje vlažnih površin, na katerih ni trdovratnih madežev, ter za brisanje posode, bi morali s čistimi in suhimi zamenjati na od tri do pet dni, pa še to le, če jih hranimo na zračnem mestu ali na radiatorju, kjer se hitro posušijo, sicer jih je priporočljivo prati še pogosteje, da se na njih ne bi začela razvijati plesen. Manj pogosto, enkrat tedensko ali na dva tedna, operemo pogrinjke iz tkanine, na katerih ni madežev, po njih nismo ničesar polivali ali nam nanje niso padali delci hrane.

Vzglavnike naj bi zamenjali enkrat letno, odeje in vzmetnice na deset let. FOTO: Inside Creative House/Getty images

Posteljnino menjamo vsak teden

Na 2–3 dni naj bi zamenjali brisače, ki so idealno mesto za razvoj vseh vrst bakterij in plesni, saj so vseskozi vsaj nekoliko vlažne, nanje pa s svojih teles ob vsaki uporabi prenašamo odmrlo kožo, lase in drugo nesnago.

Enkrat tedensko operemo pogrinjke iz tkanine, na katerih ni madežev.

Posteljnino je priporočljivo zamenjati s svežo enkrat tedensko, če se ponoči močno potimo, pogosteje, če pa v posteljo vsak večer ležemo umiti, v čisti pižami in se ne potimo, lahko z menjavo počakamo deset dni, več ni priporočljivo v nobenem primeru. Ne glede na pogostost pranja pa posteljnino vsaki dve leti zamenjamo z novo. Še pogosteje bi morali menjati vzglavnike, idealno bi bilo enkrat letno, to pa ne velja za odeje; če jih redno zračimo in ob jasnih in toplih jutrih obesimo na sončno mesto, kjer jih bodo žarki razkužili, lahko brez težav odejo obdržimo tudi deset let. Po tolikšnem času naj bi kupili tudi novo vzmetnico.

Oblazinjeno pohištvo redno globinsko čistimo. FOTO: Anastasia Turshina/Getty Images

Oblazinjeno pohištvo in preproge so prav tako na udaru mikrobov, ne pozabimo jih redno globinsko čistiti, še posebno če po stanovanju hodimo v čevljih in na fotelje ter zofe sedamo v hlačah, v katerih smo prej sedeli na javnih površinah, ali če v gospodinjstvu živijo tudi domače živali.

Posoda zdrži pet let Ne glede na to, ali je poškodovana ali ne, bi morali posodo z novo zamenjati vsakih pet let – to ne velja le za kakovostne litoželezne lonce in ponve. Posodo s premazom proti prijemanju zavržemo takoj, ko opazimo, da je premaz opraskan, poškodovan ali se je začel luščiti.