Glineni obesek za mamo

Mame, babice, tete in druge pomembne ženske v življenju otrok se bodo za dan žena zagotovo še posebno razveselile daril, ki jih bodo izdelali najmlajši člani družine. Otroci, mlajši od dveh let, lahko z nekaj pomoči očka, dedka ali strica izdelajo sličico ljubkega metuljčka. Potrebovali boste debelejši papir ali tanek karton bele barve, barvo, ki ne škoduje otroški koži in se zlahka opere, ter flomastre. S slednjimi narišite osrednji del metulja, za upodabljanje kril pa so primerna otrokova stopala – premažite jih z barvo in odtisnite na papir. Otroci, ki že hodijo, naj sami naredijo odtis na papir.

Zapestnica ali ogrlica iz kosmičev je hitro nared. FOTO: Mariana Pryimachuk/Getty Images

Dvoletniki so ponosni na spretnosti, ki so jih že usvojili, zato jim ponudite nekoliko težji izziv. V trgovini za ustvarjanje kupite kosmate žice, ki se z lahkoto upogibajo. V shrambi poiščite živila, ki jih je mogoče nanizati nanje, polžke, kosmiče v obliki obročka, slane prestice ali kaj podobnega. Otrok naj naniza živila na žico, nastala bo simpatična praznična zapestnica, ki jo bo obdarovanka z veseljem nataknila na zapestje.

S pomočjo modelčkov za piškote lahko otroci izdelajo obeske za verižico. FOTO: Ra3rn/Getty Images

Starejši od treh let lahko ustvarijo obesek iz gline. Pri tem si lahko pomagajo z modelčki za piškote. Obesek mora imeti luknjico za vrvico (na primer iz volne), oblika, velikost in barva pa so prepuščene otrokovi domišljiji. Le katera obdarovanka ne bo vesela tako prisrčnega nakita?

Nobeno od omenjenih doma narejenih daril vas ne bo stalo več kot pet evrov.

Malce starejši lahko izdelajo prtiček, ki ga bo obdarovanka uporabljala pri obedovanju. Potrebovali bodo kos blaga, barve za blago in čopiče ali pa štampiljke, s katerimi bodo ustvarili enakomeren vzorček. Štampiljke lahko izdelajo iz sestavine, ki jo imamo vsi doma – krompirja. Preprosto ga prepolovijo in izrežejo želeni vzorec. Krompir pomočijo v barvo in odtisnejo na blago.

Poleg kave lahko damo v svečko namesto vanilje cimet ali janež. FOTO: Dmitriy Fesenko/Getty Images

Starejši otroci lahko obdarovanke razveselijo z dišečo svečo. Za tako, ki diši po vanilji in kavi, potrebujete majhne sklede ali kozarce (lahko steklene od vložene zelenjave), staro neodišavljeno svečo, stenj, kavna zrna in vaniljeva semena. Staro svečo narežite na drobne koščke. Na štedilniku zavrite vodo in nad krop položite posodo z voskom. Ko se raztopi, ga prelijte v posodico, v katero ste postavili stenj. Nalijte majhno plast voska in dodajte plast kavnih zrn in malce vanilje. Nato preostanek skodelice napolnite z voskom. Lahko pustite, kot je, ali pa vse sestavine še pred vlivanjem pomešate z leseno palčko, da se dišeče snovi razporedijo po celotni sveči. Pustite, da se vosek strdi, in darilo je pripravljeno.