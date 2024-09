Ne zavedamo se njenih učinkov, a nas spremlja od prenatalnega obdobja vse do smrti

Doktorica psihologije na svojem poklicnem področju združuje oboje: »Kot bi se moja glasbena duša in psihološko radovedni um sestavila v popolno celoto.« Zaposlena je na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je oblikovala izkustveni predmet Veščine uspešne psihične priprave na nastop, ki je med študenti zelo zaželen. Nedavno je izdala monografijo z naslovom Kako zablesteti na odru – dejavniki uspešnega glasbenega nastopanja, ki je plod njenega petindvajsetletnega raziskovalnega dela. Kako zablesteti na odru. To je naslov vaše monografije, ki je nedavno izšla in je plod vašega dolgoletnega ra...