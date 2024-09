Kaj je tehnika 5, 4, 3, 2, 1 in kako odpihne stres

Ena najbolj priljubljenih tehnik za pomiritev, torej za premagovanje stresa in tesnobnosti, je tako imenovana tehnika 5, 4, 3, 2, 1.

Ta vključuje vseh pet čutil in odvrne pozornost od negativnih občutkov. Izvajati jo je mogoče kjerkoli in kadarkoli, tako pa jo izkoristite za boljše počutje in mentalno zdravje.

Najprej pravilno dihanje

Pred začetkom te vaje se osredotočite na pravilno dihanje. Počasni, dolgi vzdihi in izdihi vam bodo pomagali pri pomirjanju telesa in duha, pojasnjuje dnevnik.hr.

Potem pa lepo po vrsti:

FOTO: Shutterstock

5 - osredotočite se na pet stvari, ki jih lahko vidite

V okolju, kjer trenutno ste. Seveda lahko opazite več predmetov, a osredotočite se na pet od njih.

Podrobno jih opazujte in bodite pozorni na njihovo barvo, obliko, velikost. V mislih zabeležite vse, kar na njih opazite.

4 - osredotočite se na štiri stvari, ki se jih lahko dotaknete

Dotik je eno od čutil, ki omogoča pristen stik z okolico in s tem pomirja.

Osredotočile se na predmete, ki jih imate na dosegu roke. Bodite pozorni na njihovo teksturo, težo, obliko, prožnost …

FOTO: Gettyimages

3 - osredotočite se na tri stvari, ki jih lahko slišite

Kjerkoli smo, nas obdajajo zvoki. Veliko teh. Osredotočite se na tri: govorica, glasba iz okolice, petje ptic, šumenje vetra …

Vaša pozornost naj bo preusmerjena na najprijetnejše zvoke, te v mislih skušajte ločiti od tistih, ki so morda krivi za stres in tesnobo.

FOTO: Gettyimages

2 - osredotočite se na dve stvari, ki ju lahko zavohate

Osredotočanje na zgolj dva vonja iz okolice je lahko velik izziv, a prav ta vaja je ena ključnih za zavedanje svojih čustev in za obvladovanje teh.

Prijetni in blagi vonji namreč blažijo tesnobo, izboljšujejo razpoloženje in zagotavljajo boljši spanec.

ženska, ki se sprošča FOTO: Getty

1 - osredotočite se na eno stvar, ki jo lahko okusite

In za konec še okus. Razmislite o tem, da bi pojedli bombon, vzeli žvečilni gumi ali popili požirek pijače.

Tako kot voh, tudi okus močno vpliva na občutke in prijetni okusi prebujajo enaka občutenja ter tako blažijo stres in tesnobo.