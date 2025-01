General Motors obupal nad avtonomno vožnjo

Ameriška avtomobilska korporacija General Motors je sporočila, da po mnogih težavah ustavlja dejavnost robotskih taksijev svoje enote Cruise. Gre za neuspešno dejavnost, v katero so vložili veliko denarja in od katere so si še pred nekaj leti obetali veliko donosnost.

Izgube in težave

General Motors je v Cruise vložil skoraj 10 milijard dolarjev (9,5 milijarde evrov), računali so, da jim bo to v prihodnosti na leto prineslo 50 milijard dolarjev (47 milijard evrov) prihodkov. A so imeli s projektom predvsem velike izgube pa še druge težave, konkretno z nezgodami in nenaklonjenim javnim mnenjem. Verjetno je bil največji udarec lanska prometna nesreča: avtomobil je podrl peško, to je vrglo na sosednji vozni pas, po katerem je pripeljal Cruisov avtonomni avto, ta je ni zaznal in jo je povozil, pri čemer ni takoj povsem zavrl, ampak je še nekaj časa drsel po cesti, ženska je bila hudo poškodovana.

9,5 milijarde evrov je v enoto Cruise vložil GM.

Cruise je po tistem odpoklical 950 vozil, ki so jih imeli za ta namen v ZDA, zamenjali so vodstvo, operacije so kasneje v omejenem obsegu znova uvedli (v Phoenixu), nedavno pa vse skupaj vendarle dokončno ustavili.

Tesla predstavlja manjše avtonomno vozilo cybercab. FOTO: Robyn Beck/AFP

Poteza je zaposlene po poročanju Reutersa popolnoma presenetila, zdaj bodo to dejavnost nekako združili z razvojem varnostnih asistenčnih sistemov v običajnih avtomobilih. General Motors sicer stroške krči še drugje, a tokratna poteza znova kaže, kako zahtevna je v resnici dejavnost avtonomne vožnje. V ZDA je na tem področju doslej kaj res opaznega doseglo le podjetje Alphabet (Google) s projektom Waymo, ki ima plačljive in delujoče robotske taksije na različnih lokacijah.

Teslini načrti

Z avtonomno vožnjo se ukvarja še Amazonova družba Zoox, pa seveda Tesla, ki ima stalno velike načrte; nedavno so razkrili avtonomno vozilo cybercab, ki ga zdaj razkazujejo tudi po evropskih mestih. Teslin šef Elon Musk je v tej smeri zelo optimističen, zaradi svoje velike vloge pri izvolitvi novega ameriškega predsednik Donalda Trumpa si obeta, da bo bodoča administracija olajšala uvajanje samovozečih vozil na državni ravni.

Tesla namerava letos uvesti storitev robotaksijev v Kaliforniji in Teksasu.

Tesla je imela sicer v ZDA že več nesreč s svojim sistemom polsamodejne vožnje in s tem povezanih preiskav. Zahodni mediji so nedavno povzeli poročilo Deutsche Bank po srečanju s Travisom Axelrodom, Teslinim direktorjem za odnose z vlagatelji, da namerava Tesla v letu 2025 uvesti storitev robotaksijev v Kaliforniji in Teksasu, pri katerih pa bi bil vsaj na začetku zaradi varnosti potreben neke vrste nadzorni operater na razdaljo.