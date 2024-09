Fordove novosti v Sloveniji: predstavili so tri nove modele, eden je za sladokusce

Pestra jesen se obeta pri Fordu na Slovenskem, saj so predstavili kar tri nove modele. Tukaj sta prenovljena križanca puma in kuga ter povsem novi ford mustang. Čeprav je mustang najbolj zanimiv, bodo prodajali predvsem kugo in pumo.

Pri pumi je precej zunanjih in notranjih osvežitev. Avtomobil ima novo masko, platišča in žaromete, medtem ko so v notranjosti dva nova zaslona, sedežne prevleke in tudi na novo oblikovan volanski obroč. Prav tako je opazno, da je manj fizičnih stikal. Med asistenčnimi sistemi so dodali 360-stopinjsko kamero, inteligentni tempomat, ki predvideva ovinke in izvoze z avtoceste ter pomaga pri zaviranju pri vzvratni vožnji.

Pri motorni paleti je zdaj zraven 48-voltni blagi hibridni sistem v povezavi z litrskim turbobencinskim motorjem. Šibkejša izvedenka ima 92 kilovatov in lahko z njo kombinirate šeststopenjski ročni ali sedemstopenjski samodejni menjalnik, pri močnejši, 114-kilovatni, pa je na voljo samo samodejni menjalnik. Pri pumi so ohranili poseben prostor pod prtljažnim dnom, kjer je prostora za dodatnih 80 litrov, zato lahko noter spravite tudi precej zajetne kovčke ali torbo s palicami za golf.

Puma ima novo masko, platišča in žaromete. FOTO: Ford

Začetna cena bo pri 23.510 evrih, a če se odločite za financiranje, bo za dober tisočak nižja. Do konca leta pričakujejo, da bodo prodali približno 120 primerkov tega modela.

Vleče lahko 2,1 tone

Večja sestra je prenovljena kuga. Od zunaj so opazne nova maska s sredinskim modrim ovalom in polne luči led. Pri opremskem paketu active avtomobil deluje še malce bolj robustno, na voljo pa je tudi štirikolesni pogon, a ne v vseh različicah.

Kuga ima večjo moč za vlečenje.

Vstopni model je 1,5-litrski turbobencinski trivaljnik s 110 kilovati in v kombinaciji s šeststopenjskim ročnim menjalnikom. Tukaj je še 137-kilovatni bencinar v povezavi z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom.

Na voljo sta tudi samopolnilna hibrida. Različica s 132 kilovati ima sprednji pogon, s 134 kilovati pa štirikolesnega. Na predstavitvi so še dodali, da lahko v mestu opravi večino vožnje samo na elektriko. Najmočnejši je priključni hibrid s 178 kilovati in možnostjo vožnje na elektriko do razdalje 69 kilometrov.

Ford kuga ima lahko tudi štirikolesni pogon. FOTO: Aljaž Vrabec

Bistvena sprememba je pri vleki prikolice, saj lahko kuga zdaj vleče maso 2,1 tone (pred tem 1,5 tone). Pri tem napredku so razmišljali širše, zato navigacija v notranjosti izbira takšne poti, kjer je mogoče brez težav voziti s prikolico.

Začetna cena je 28.540 evrov, a je kar velika razlika, če izberete financiranje, saj potem od vas želijo vsaj 24.514 evrov. Seveda so bolje opremljeni avtomobili dražji, vse tja do dobrih 46 tisočakov. Pričakujejo sicer, da bodo do novega leta prodali 200 novih kug.

Povsem novi mustang

Pri nas je že tudi povsem novi mustang, legendarni avtomobil, nad katerim se navdušujejo številne generacije. Tako so od leta 1964 prodali več kot deset milijonov primerkov, pri čemer je treba dodati, da je to avtomobil za sladokusce, ki nikakor ni poceni.

Ko so oblikovali novo, sedmo generacijo, so upoštevali vse tradicionalne linije. Tako niso pozabili na »obrvi« na sprednjem robu pokrova, na bočno linijo kot tudi ne na spodrezan zadek.

Do konca leta v Sloveniji deset novih mustangov.

Pod pokrovom je petlitrski motor V8, ki zmore 328 kilovatov moči. Na voljo je šeststopenjski ročni menjalnik ali pa desetstopenjski samodejni. Še močnejša je različica »dark horse« s 334 kilovati moči, h kateri sodijo še izboljšana aerodinamika in hlajenje pa tudi poseben spojler in pnevmatike.

Vse to bo dosegljivo za najmanj 67.000 evrov za šibkejšo različico, dražja dark horse pa se začne pri 79.600 evrih. Do konca leta naj bi prodali deset primerkov. Na domači predstavitvi smo mustanga lahko samo gledali, zato bo na poročanje o vozniških občutkih treba še malce počakati. Aljaž Vrabec