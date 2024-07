Fordov mustang GTD je prav huda zverca

Ford je na dirki 24 ur Le Mansa prvič predstavil izvedbo svojega športnega modela mustang z oznako GTD. S tem avtomobilom so tudi nastopili na tem tekmovanju, odlikujeta pa ga izboljšan paket performance in notranjost, ki je posebej prirejena za voznika. Prvi prinaša magnezijeva platišča, aktivno aerodinamiko in novo sprednjo masko s posebnima vogalnima spojlerjema, druga pa veliki 3D-tiskani obvolanski prestavni ročici iz titana, serijska sedeža recaro in odebeljen spodaj raven volan z dodatnimi upravljalnimi elementi. S to izvedbo bodo kasneje na dirkališču v Nürburgringu krog poskusili prevoziti v manj kot sedmih minutah.

Na volanu so gumbi za nastavitev čvrstosti vzmetenja in načina izpušnega sistema, nova pa sta tudi gumba na ploskvi pred vrtljivim izbirnikom prestave. Z njima lahko voznik izbere način vožnje po dirkališču in aktivira funkcijo za dvig sprednje osi, ki pomaga pri izogibanju oviram na parkiriščih in dovozih. Z velikima obvolanskima prestavnima ročicama ima odličen nadzor nad tem, kako serijski osemstopenjski menjalnik z dvojno sklopko upravlja 800 konjskih moči 5,2-litrskega motorja V8 s tlačnim polnilnikom (supercharger).