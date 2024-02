Ford ranger: Uglajeni tank

Ford ranger ima več osebnosti. Ko ga vidite od zunaj, je očitna njegova velikost. S 5,3 metra ga ni mogoče parkirati na vseh parkirnih prostorih, toda z malce potrpljenja in kakšno prevoženo ulico več lahko najdete prostor zanj tudi v mestu. Zaradi velikosti in črne barve hitro zbode v oči, kar je vsekakor eden od adutov, ki prepričajo kupce rangerja, saj želijo biti opazni v takšnem avtomobilu. Elegantna notranjost Če je od zunaj kot tank, se njegova osebnost spremeni v potniški kabini. Do nje si potniki lahko pomagajo s stopničko, toda ko se enkrat znajdejo v kabini, nimajo več občutka, da...