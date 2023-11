Ford pri kugi ponuja vse razširjene možnosti pogona razen popolnoma električnega. Temu se najbolj približa priključnohibridni model, za katerega tovarna obljublja do 65 kilometrov vožnje na baterijo. Preverili smo, ali to drži. Priključni hibrid sestavljata 2,5-litrski bencinski štirivaljnik in elektromotor, ki skupaj zmoreta 165 kW, moč se prenaša zgolj na sprednji kolesni par. To je na papirju povsem dovolj za zgledne zmogljivosti, a se v praksi pokaže ležernost motorja z Atkinsonovim ciklom. Priključni hibrid ponuja predvsem zasilni izhod v obliki termičnega motorja, ko bateriji pojenja m...