Eno jajce, štirje vogali, to so nove miške

Pust je izjemno pomemben del slovenske tradicije. Ne le da odganja zimo in kliče pomlad. S seboj prinaša tudi kopico ocvrtih dobrot in po vsakoletnih vrstah, v katerih Slovenci stojimo pred slaščičarnami, da bi si jih privoščili, sklepamo, da so krofi precej tesno povezani z vsesplošno priljubljenostjo tega praznika. Seveda pa ne nastajajo le v slaščičarnah. Najboljši so domači, še topli in napolnjeni z doma pripravljeno marmelado.

Z vami smo podelili že kar precej odličnih receptov zanje, tudi najbolj znanega, ki smo ga pripravljali z gospo, ki ga je proslavila, Rosano Jug Povhe, in ga najdete na našem portalu Odprta kuhinja. Opazili pa smo, da gredo za med tudi flancati in podobno cvrtje, predvsem miške. Nismo namreč vsi enako vešči v kuhinji in včasih je za vstop v ta svet potreben kak prav preprost recept. Na krilih zanimanja, ki so ga lani sprožile miške iz samo dveh sestavin, smo se podali na lov za novo uspešnico.

Krofi so obsesija slovenskih gospodinj, samo kaj ko se nas večina ustavi pri klasiki. Pa ni potrebe. FOTO: Črt Piksi

Kaj smo našli

Pravzaprav nismo čisto prepričani, kakšno ime bi temu sploh dali. Priprava na trenutke spominja na flancate, končni rezultat vsebuje polnilo, torej nas zanese proti krofom. Recimo torej, da gre za ocvrte kvadratke ali pa polnjene ocvrte blazinice. Ali pa žepke. Ali pa miške z vogali. V resnici pa je bolj kot ime pomembno to, da bo šla ta sladica prav gotovo vsem v slast.

Ne le krofi, za med gredo tudi flancati in podobno cvrtje, predvsem miške.

Verjetno veste, da pri krofih prav dosti bližnjic ne moremo ubrati. Ne gre brez vzhajanja, prav tako ne brez ločevanja rumenjaka od beljakov in podobnih korakov, ki zahtevajo svoj čas in predanost. Ravno zato so bile tiste lanske miške iz dveh sestavin tako prijetno presenečenje. No, tudi današnji recept je po seznamu sestavin nekoliko skromnejši, če ga primerjamo z običajnimi krofi. Vsebuje le eno jajce in tega nam ni treba ločevati. Nato pa moramo še malo pobrskati po kuhinjskih omaricah in hladilniku ter v skledo dodati mleko, suhi kvas, pecilni prašek, sladkor, vaniljo in maslo. Iz sestavin torej brez kompliciranja zamesimo testo in nanj za kakšni dve uri pozabimo, da naraste. Ocvremo, polnimo, se veselimo.

Ocvrte blazinice FOTO: Dianebentleyraymond Getty Images/istockphoto