Ena rešitev za štiri najpogostejše dopustniške težave

Dopust ni vedno čista romantika. Nasprotno, velikokrat se zgodi, da ga pokvarijo spori med zakoncema ali partnerjema. Največkrat so zanje krive štiri zadrege.

Katere in kako se težavam izogniti, so za Huffington Post pojasnili strokovnjaki za razmerja in zakonski terapevti.

Aktiven dopust ali zgolj poležavanje na plaži?

»Povsem običajno je, da se pari prepirajo glede tega, kakšen naj bi bil dopust. Eden bi bolj aktivnega, drugi bolj pasivnega, ta razhajanja so med najpogostejšimi predmeti dopustniških sporov,« je pojasnila zakonska in družinska terapevtka Abigail Makepeace in dodala:

»Iskanje ravnovesja med tema dvema oblikama dopusta je včasih res velik izziv, ki pa je presenetljivo lahko premagljiv.

Vse se začne pri komunikaciji in jasnem izražanju želja ter pričakovanj. Že pred oddihom, ne šele na sami destinaciji.

Na podlagi tega par lahko izdela načrt, ki bo odgovarjal obema stranema. Nič tudi ni narobe, če kakšen dan eden poležava ob bazenu, drugi pa se poda na raziskovanje okolice.«

FOTO: Gettyimages

Načrt ali spontanost?

Različni značaji pridejo najbolj do izraza v nevsakdanjih situacijah, tudi na dopustu in lahko se zgodi, da bi eden spontano užival v prostih dneh, drugi pa bi imel načrt, kako jih preživljati.

»Včasih se ljudje želijo oddahniti od prenatrpanih urnikov in se zato na dopustu prepustijo toku. Drugi bi radi natančno vedeli, kaj, kje in kdaj bodo počeli, kajti negotovost, ki jo spontanost prinaša, pri njih izziva stres in te razlike so neredko jedro spora,« opozarja zakonska svetovalka Brianne Billups Hughes.

Tudi v tem primeru je rešitev dogovor, ki bo ustrezal obema:

»Še pred odhodom najdita ravnotežje med načrtovanimi aktivnostmi in bolj sproščenim prostim časom. Vsak od vaju naj izbere nekaj dejavnosti, ki so zanjo pomembne in se jim lahko predaja po svojem okusu.«

Romantika da ali ne

»Je že tako, da številni pari v vsakodnevni naglici ne najdejo časa za romantiko in ko pride dopust, pridejo z njim določena z njo povezana romantična pričakovanja: več nežnosti in seksa,« je tretji kamen spotike nakazal strokovnjak za razmerja Aaron Steinberg in dodal:

»Če se ta pričakovanja ne ujemajo, pride do razočaranja, to se spremeni v jezo, zamero in tudi bes ter s tem v ponavljajoče se spore.«

Znova: rešitev je komunikacija. Pogovor o tem, kaj kdo od počitnic pričakuje in iskanje kompromisa med dvema skrajnostnima.

Ta je vedno mogoč, le načeti je treba temo, ki se ne zdi dopustniška, a znatno izboljša kvaliteto prostih dni in pripelje do tega, da oba lahko uresničita svoje želje.

S pogovorom je mogoče rešiti marsikaj. FOTO: Gettyimages

Denar, denar

Eden bi na dopustu zapravljal na veliko, drugi bi varčeval in pazil na vsak evro. Zadrega je na seznamu najpogostejših sporov v prostih dneh. Sploh, če je že namestitev znatno oklestila družinski proračun.

»Najboljšo rešitev v tem primeru predstavlja določitev zneska, ki ga lahko vsak na počitnicah zapravi.

Ta naj bo določen že doma in bo tako preprečil, da bi se prepirala, koliko smeta ali ne smeta zapraviti na destinaciji, kjer preživljata proste dni,« svetuje Makepeacejeva.