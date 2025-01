Električni adut iz Južne Koreje: cena za kio EV3 z manjšo baterijo je 34 tisočakov, seveda pred subvencijo (FOTO)

Po EV9 in EV6 pošilja Kia na slovenski trg še naslednji povsem električnemu pogonu posvečeni model – EV3. V tem delu trga je nedvomno zanimiv izdelek. EV3 je dolg 430 centimetrov, po zunanji pojavi spominja na oblikovni slog obeh v uvodu omenjenih večjih modelov. Videti je atraktiven, morda to še bolj velja za notranjost, ki je prostorna, svetla, sodobna. Je tudi digitalna, a le ne pretirano. Dve (korejski) bateriji Kijin tretji povsem električni model ima sprednji pogon, motor ima moč 150 kW in takojšnji navor 283 Nm. Lahko ima baterijo z zmogljivostjo 58 ali kar 81 kWh, v ceni se bistveno ...