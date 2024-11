Električna katrca ima retrofuturistično obliko

Ikonični renault 4 je bil rojen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja kot odgovor na velike družbene spremembe. Bilo je vozilo za vsakogar, za vsak namen in vsako rabo, ob tem pa tudi simbol svobode.

Katrco, kot smo jo poimenovali pri nas, so izdelovali med letoma 1961 in 1992, v novomeškem Revozu še do leta 1994. Skupno je bilo po svetu sestavljenih več kot osem milijonov katrc, ki so jih prodajali v več kot sto državah na petih celinah, s čimer je postala najbolje prodajani Renaultov model na svetovni ravni.

Na nedavnem pariškem avtosalonu

Francoska znamka je na nedavnem pariškem avtosalonu predstavila novi renault 4 e-tech electric, povsem električno gnani in povezljivi avtomobil retrofuturistične oblike s pomično platneno streho, prilagodljivo modularno zasnovo in s prostornim prtljažnikom (420 litrov). Avto z dolžino 4,14 m in s težo 1,4 tone bo na voljo z dvema baterijama s kapaciteto 40 in 52 kWh in elektromotorjem s prav tako dvema izvedenkama z močjo 90 in 110 kW.

Kakor pravijo pri Renaultu, naj bi avto prevozil do 300 oziroma 400 kilometrov z enim polnjenjem. Slednje je mogoče z izmeničnim tokom in močjo 11 kW ter z enosmernim tokom moči 80 ali 100 kW. Več kot četrtina sestavnih delov je iz recikliranih materialov.