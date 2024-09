Elegantne in dolgožive, nova serija pametnih ur

Kitajski telekomunikacijski velikan Huawei je pred dnevi v Barceloni predstavil novo serijo pametnih ur GT 5, za katere pri nas že zbirajo prednaročila; prodaja se uradno začne 1. oktobra, prednaročniki pa bodo v dar dobili še brezžične slušalke freebuds 5i, kar tudi ni od muh.

Kot smo že vajeni pri Huaweijevih urah, tudi serijo watch GT 5 odlikujejo eleganten dizajn, poimenovan fashion edge (moški modeli ur imajo obliko zaobljenega osmerokotnika), spremljanje številnih športnih in telesnih funkcij ter predvsem dolgoživa baterija, ki na trgu skoraj nima konkurence. Moški modeli ur zdržijo do dva tedna, ženski pa do sedem dni.

Kolekcija novih Huaweijevih pametnih ur serije watch GT 5

Navadna in pro izvedba

Huaweijeve petice so tehnološko gledano na voljo v dveh izvedbah: watch GT 5 in watch GT 5 pro, pri čemer se ura z oznako pro od navadnega modela razlikuje po tem, da je narejena iz titanove zlitine oziroma nanokristalne keramike, je vodotesna do 40 metrov globine in lahko naredi tudi elektrokardiogram (EKG). Posvetili so se tudi golfistom (na voljo je menda več kot 15.000 igrišč za golf z vsega sveta) in tekačem po brezpotjih, pri čemer lahko v uro prenesemo podrobne zemljevide z natančnostjo do desetih metrov in nanje zarišemo predvideno pot.

Dodatna ponudba Pokazali so tudi uro watch D2, ki zna meriti krvni tlak in je skladna z uredbo EU o medicinskih pripomočkih, in prestižno pametno uro watch ultimate v zeleni izvedbi, manjkali nista niti veliki tablici matepad pro 12.2 in matepad 12 z risarsko aplikacijo go paint in zaslonom papermatte, ki ponuja občutek risanja po papirju. Razpoložljivost in cene v Sloveniji še niso znane.

Tudi navadna izvedba se lahko pohvali s Huaweijevim prenovljenim naborom digitalnih tipal trusense za spremljanje zdravja in telesne pripravljenosti, tako da lahko merimo srčni utrip, nasičenost krvi s kisikom, temperaturo kože, raven stresa, spremljamo spanec (ura zna zaznati tudi spalno apnejo oziroma motnje v dihanju med spanjem), da o štetju korakov niti ne govorimo.

Končno pisanje esemesov

Nadgradili so satelitsko navigacijo, ki naj bi bila zdaj še bolj natančna, odslej pa je mogoče odgovarjati tudi na tekstovna sporočila: osnovne vnaprej pripravljene odgovore so Huaweijeve ure ponujale že doslej, zdaj pa lahko s pomočjo navidezne tipkovnice na zaslonu ure na sms ali whatsapp sporočila odgovorimo z lastnimi besedami. Upravljanje ur je enostavno: z dotiki zaslona, prek gumba z vrtljivo krono in s spodnjim gumbom, ki služi kot bližnjica do športnih programov.

Brezplačno trimesečno članstvo Kupci pametnih ur watch GT 5 lahko izkoristijo brezplačno trimesečno članstvo v programu Huawei Health+, ki omogoča dostop do številnih ekskluzivnih ugodnosti, vključno z vadbo od začetne do naprednejše, vodenimi meditacijami, načrtom Ohrani kondicijo (Stay Fit) in dihalnimi vajami.

Pestra paleta ur

Ure watch GT 5 so na voljo v moški izvedbi (širina 46 mm) v črni barvi in srebrni z modrim tkanim paščkom ter v ženski izvedbi (41 mm) v modri barvi, z belim usnjenim ali zlatim kovinskim milanskim paščkom. Model GT 5 pro je na prodaj v velikosti 46 mm v črni barvi ali s paščkom iz titana ter v velikosti 42 mm v beli barvi in z ohišjem iz keramike (prav tako bele barve). Cene se začno pri 259 evrih in končajo pri 599 evrih.