Duh iz preteklosti se vrača

Prav nobena skrivnost ni, da trendi prihajajo in odhajajo, izginejo, pa se spet vrnejo. Vsaj kadar govorimo o notranjem dizajnu, interierju.

Eden takšnih trendov je vintage. Gre za slog, ki je značilen za izbrana kakovostna oblačila, navadno starejša od dvajsetih let, po drugi strani pa že dolgo trka tudi na vrata naših domov in je vsesplošno priljubljen.

Moderna klasika FOTO: Runna10/Getty Images

Izraz vintage se nanaša na tisti predmet, ki prihaja iz nekega drugega obdobja in ima pomembno ter prepoznavno vrednost. Ta slog je mogoče uporabiti za notranjo opremo, oblačila. Vintage dizajn je celo tako priljubljen, da so se starinski izdelki že občutno podražili, trgovine s tovrstnimi izdelki pa z obrobja premaknile v središča mest, celo na elitne ulice.

Vintage dizajn, kot so tapete, se je dokončno vrnil. Trend se bo zanesljivo nadaljeval tudi v letu 2025. Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja so tista, ki bodo tudi v prihodnje navdihovala.

Tapete so spet moderne. FOTO: Oceanprod/Getty Images

Vrnitev odpisanih

V domove se vrača oprema izpred štiridesetih ali petdesetih let: nekoč že odpisani elementi se vračajo preoblečeni po sodobnih zahtevah. Ker želi vse več lastnikov stanovanj živeti v prostorih, ki so edinstveni, je jasno, zakaj tako na veliko črpamo ideje prav iz omenjenega zabavnega obdobja zgodovine notranjega dizajna.

Strokovnjaki resda pravijo in priporočajo, da mora biti subtilnost na prvem mestu, ko želimo vključiti najljubše detajle iz 70. let v naš dom: posodobitve bi morale biti namreč strogo osebne, predvsem pa takšne, da bomo v prihodnje v njih uživali in ne zaradi njih trpeli.

Posodobitve naj bodo take, da bomo v njih v prihodnjih letih uživali in ne zaradi njih trpeli.

Če ne drugega, si omislite vsaj takle naslanjač, seveda v prav taki barvi. FOTO: Keladawy/Getty Images

Vračajo se tako imenovane potopljene dnevne sobe, ki so bile zaščitni znak 70. Pogreznjen dnevni prostor z vgrajenimi sedeži zagotavlja prijeten in intimen kotiček za raznorazna srečanja ali poležavanja. Ta oblikovna postavitev postaja, kot rečeno, vse bolj priljubljena: takšen princip dnevne sobe je glede na raziskave trga narasel za skoraj 400 odstotkov. Neverjetno se je povečalo tudi povpraševanje po pohištvu iz sredine prejšnjega stoletja. Kopalnice, ki črpajo navdih v 70. letih, doživljajo preporod, na lepem želijo vsi imeti ikonične kopalnice v barvah avokada, seveda s pomembno razliko: spremljajo jih sodobne izboljšave.