Dubajska čokolada: viralni hit že v tej slovenski slaščičarni

Skoraj vsako leto po spletu do nas pripotujejo okusne novosti, recepti in načini priprave jedi, ki jim navdušeno sledijo vsi, ki radi poskusijo kaj novega. Ne bomo udarili mimo, če zapišemo, da bo leta 2024 v samem vrhu viralnih presežkov dubajska čokolada, ki jo lahko že poskusimo pri nas. Kaj to sploh je in kako so se nanjo odzvali slovenski kupci?

Milijoni ogledov in ponovitev

Kot pove že ime, se je zgodba začela v Dubaju. Tam je slaščičarna, pravzaprav čokoladnica z imenom Fix (ime je kratica za Freakin' incredible 'xperience, torej Noro dobro izkušnjo), začela izdelovati čokoladne tablice z bogatimi nadevi. Med njimi je bila tudi čokoladica s pistacijevim polnilom. Konec lanskega leta jo je poskusila mlada vplivnica iz Dubaja, ki ima na tiktoku več kot dva milijona sledilcev. Posnela je, s kakšno slastjo poskuša čokolado, objava pa je hitro postala viralna, saj si jo je ogledalo že več kot 90 milijonov ljudi, ključnik #dubaichocolate pa se je kot požar razširili še po instagramu.

In v čem je skrivnost? Tablica je nekoliko debelejša, zapolnjena s kremastim nadevom iz pistacije, ki v sebi nosi še hrustljav kadaif, do zlatega popečen na maslu. Kadaif je znan v bosanski, turški in bližnjevzhodni kulinariki – to so kot laski tanke nitke hrustljavega testa, ki se uporablja za pripravo različnih sladic.

V Kranju pravi hit

Kot rečeno je viralni uspeh te dni pripotoval tudi k nam, zato smo se odpravili v stari del Kranja, kjer so dubajsko čokolado prvič pripravili konec oktobra. »Moj sin, ki je star 13 let, je na spletu opazil to čokolado, pa smo si rekli, da jo poskusimo pripraviti doma. Bila nam je všeč, zato smo nekaj tablic pripravili za slaščičarno. Tisti dan se je oglasila Kranjčanka, ki ima na spletu veliko sledilcev, poskusila je čokoladico, kar je tudi posnela, in v kratkem času so čokolade pošle,« je prve dni viralne čokolade v Kranju opisal Gazi Pajaziti, ki v starem jedru mesta z družino že 17 let vodi Slaščičarno in kavarno Evropa.

Kaj je torej tisto, kar pri dubajski čokoladi tako privlači? Vsekakor kremasta in hkrati hrustljava notranjost, prežeta z izjemno priljubljeno pistacijo. K viralnosti brez dvoma pomaga tudi fotogeničnost – dubajske tablice iz Kranja so, denimo, luksuzno okrašene z jedilnimi zlatimi lističi.

