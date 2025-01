Skrbi spoznanje, kaj zapuščamo mladim generacijam

V njenem ustvarjalnem procesu se prepletajo lastne življenjske izkušnje, opazovanje sodobne mladine in neizčrpna moč domišljije. Kako ji uspe povezati preteklost, polno preizkušenj, s svetom današnjih mladih? Kako v svojih knjigah ohranja iskrenost in avtentičnost? Janja Vidmar v pogovoru razkriva svoje misli o pisanju, mladosti in pomenu mladinske književnosti v sodobnem svetu. Če bi lahko opisali trenutek, ko ste prvič začutili, da želite pripovedovati zgodbe za mlade – kateri trenutek bi to bil? Je bil to dogodek, občutek ali preprosto navdih? Pravzaprav tega nisem nikoli začutila kot ne...