Domače hot dog štručke, nove zvezde piknikov

Kupljene so sicer sprejemljive, a ko pokusiš domače, poti nazaj ni. Da ne govoriva o vseh ohih in ahih, ki jih bo sprožila košarica svežih štručk na mizi. Že zaradi tega se splača! (Aja, pa pomaga, da so simpl kot pasulj.)