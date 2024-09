Domača suha mešanica začimb, ki jo je dobro imeti vedno pri roki

Takšne in drugačne mešanice posušenih zelišč in začimb nam močno olajšajo vsakdanjo kuho, zlasti kadar nimamo pri roki svežih zelišč. Poleg tega je uporaba mešanice bolj preprosta, saj nam ni treba brskati za več začimbami. Na trgu je vrsta dodatkov jedem, ki pa imajo številne pomanjkljivosti. Zlasti so problematične, če so polne umetnih snovi in preveč soli, poleg tega imajo pogosto tako izrazit okus, da preglasijo vse ostale v jedi. Seveda si ne želimo, da bi imeli juha, rižota, meso in priloge enak okus. Tako so bolj uporabne pa tudi zdrave domače začimbne mešanice, ki jih pripravimo sami, pri tem pa uporabimo le naravne sestavine.

Osnova je praviloma jušna zelenjava, torej korenje, peteršilj, tudi njegova korenina, gomoljna in listna zelena, čebula in česen, por, dodamo lahko cvetačo, papriko in drugo zelenjavo, pa seveda različna zelišča. Obvezna je sol, lahko tudi poper in morda čili, če hočemo, da bo začimba izrazito oranžne barve, dodamo še žlico ali dve kurkume. Pripravimo lahko suho ali mokro mešanico, ki se razlikujeta predvsem po času in načinu priprave. Osnova je enaka, izbrano zelenjavo in zelišča očistimo, operemo in sesekljamo ter zmešamo s soljo. Za suho mešanico sestavine predhodno posušimo, za mokro pa še sveže naložimo v sterilne kozarce in jih dobro zapremo. Ne bo odveč, če mokro mešanico za vsak slučaj še pasteriziramo, tako da zaprte kozarce postavimo v pečico, segrejemo na 100 stopinj in pustimo, da se ohladijo. Pri sušeni različici tega ni treba storiti. Sicer pa mešanica praviloma vsebuje sol, ki je naravni konzervans.

Pri izbiri zelenjave in zelišč si pustimo popolno svobodo, uporabimo sestavine, ki jih imamo radi. Seveda ne bomo izbrali bučk, kumar ali paradižnika, saj vsebujejo preveč vode. Da ne bodo imele vse jedi vselej podobnega okusa, pripravimo različne mešanice. Ene na primer s poudarjeno mediteranskim okusom, ki jih bomo uporabili za polivke za testenine in rižote, za mesne, zlasti goveje jedi dodamo lovor in luštrek in podobno. Ne pozabimo, da je mešanica slana, zato omejimo dodatno sol.

Recept za domačo začimbno mešanico

0,5 kg korenja

0,5 kg gomoljne zelene

0,5 kg čebule

0,5 kg peteršiljeve korenine

1 glava česna

1 rdeča paprika

1 rumena paprika

1 zelena paprika

šop svežih zelišč (peteršilj, drobnjak, timijan, bazilika ...)

1 žlica kurkume

2–3 žlice soli

Priprava

Zelenjavo očistimo, osušimo in drobno sesekljamo. Posušimo v sušilniku za zelenjavo, če ga nimamo, pa v pečici. V tem primeru kose v tanki plasti razporedimo po pekaču in ga postavimo v pečico, ogreto na 50 stopinj. Zelišča operemo in posušimo, osmukamo in sesekljamo in prav tako posušimo. Na koncu vse zmešamo, stresemo v multipraktik in zmeljemo do želene strukture. Posebej zmešamo sol in kurkumo, dodamo zmleto zelenjavo in zelišča ter dobro premešamo. Nadevamo v sterilne steklene kozarce in dobro zapremo.

