Domač ledeni čaj, ki vas bo neverjetno ohladil (vse sestavine imate verjetno že doma)

Pri nas meta in melisa rasteta že kot plevel na skoraj vsakem koncu vrta. Za čaj pač poberemo tisto in tam, kjer raste preveč. Na začetku sezone, ko so listki res lepi, jih lahko natrgamo in posušimo za poznejšo rabo ali darilne zavojčke ob koncu leta.

Obe sta pa tudi znani zelišči, ki hladita telo. Najprimerneje je, če čaj pijemo mlačen, kakor ga pijejo v krajih, kjer ne poznajo zime, saj s tem pospešimo hidracijo telesa. Namesto mete za hlajenje lahko uporabimo tudi sveže ali posušene cvetove bezga.

A še preden pripravimo to odlično osvežitev v kozarcu, nekaj namigov, kako tudi sicer popestriti poletne napitke.

Obvezna oprema in ideje za ledene čaje in drugo poletno pijačo

1. Vrči, steklenice – poleti jih potrebujemo več.

V vrče brez pokrova nalijemo preproste bistre pijače, v tiste s pokrovom in cedilcem pri izlivu pa pijače z dodatki, za katere nočemo, da uidejo v kozarec. Kadar je poraba velika in vrčev premalo, se odlično obnesejo tudi navadne steklenice z navojnim pokrovčkom, ki jih v hladilniku (ali za kratek čas kar v zamrzovalniku) lahko položimo na polico.

2. Voda z okusom iz domače kuhinje je zakon.

Prehranski strokovnjaki svetujemo pitje navadne vode, ob naporu pa navadne vode z mineralnimi dodatki. Vodo iz pipe sicer pijemo kar naprej in brez posebnih težav ter je z nami v »flaški« kot sopotnica v torbici, ampak ob povečani porabi postane hudo dolgočasna. Takrat je čas za vode z okusom, ki si jih zlahka pripravimo sami doma. V vrč naložimo nekaj tankih rezin eko limone ali rezin pomaranče, grenivke, kumar, listov zelišč, vse pa prelijemo z ledeno ali hladno vodo, v katero se potem sproščajo arome in minerali. Ko vodo z okusom popijemo, na dodatke nalijemo svežo in to ponavljamo ves dan. Pomembno je, da vedno prelijemo s hladno vodo in da vrč s pijačo ne stoji predolgo na toplem. Zvečer preostanek zavržemo na kompost­ni kup.

...

3. Sadna pijača kot voden sladoled ali granita.

Odlična je sadna pijača, neke vrste redek sadni smuti. Pri nas imamo radi pomarančnega in breskovega. Iz lubenice nam ne prija. Lubenico rajši kar pojemo, pri malinah nas motijo semena. Če takšen razredčen sadni sok pripravimo z nadrob­ljenim ledom, dobimo neke vrste domačo granito. Hudo osvežilna reč je to, ki naj ne bo preveč sladka, drugače osvežilnega učinka ni prav veliko.

4. Kislo, da kar vkup vleče.

Pomen osvežilnega je zame povezan z limono. Skoraj vsaka pijača bolj odžeja, če je v njej vsaj kapljica limonovega soka. Včasih si pripravim velik vrč kisle limonade, ki jo mešam z raznimi drugimi pijačami ali s čajem. Nekakšna osnova za pijačo je to. Če se le da, kupim ekološke limone, pri katerih brez pomisleka porabim tudi lupino. Pri vseh drugih sem previdnejša in raje stisnem le sok ali pogojno limono dobro umijem pod vročo vodo s kapljico detergenta.

Sestavine za ledeni čaj iz mete in melise

Pripravljen bo v zgolj 10 minutah, hladiti pa ga boste morali še kakšno uro.

4 litri vode

krepak šop mete, melise (vsaj 10 stebel z lepimi listki)

večja sočna limona

2-3 žlice sladkorja

Priprava