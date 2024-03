Dolžina penisa: moški lažejo, ženske ne prenesejo laži

Razprave o dolžini penisa se nikoli ne končajo. Za moške ti pogovori niso najbolj prijetni, saj so mnogi negotovi glede svojih centimetrov.

Zato o teh lažejo. Glede na rezultate nove raziskave niso pošteni, če njihova moškost v povprečju med erekcijo znaša manj kot 15 centimetrov, ženske pa nad lažmi niso prav nič navdušene.

Rezultate so objavili v časopisu The Journal of Sex & Marital Therapy. Ti dokazujejo, da eden od štirih moških laže o velikosti penisa in da mu junaki v povprečju dodajo kar šest centimetrov. 41,3 odstotka tistih, ki lažejo glede velikosti, uživajo viagro ali druge podobne izdelke, da bi ga povečali.

V povprečju mu dodajo kar šest centimetrov. FOTO: Thinkstock

Tri od štirih žensk so dejale, da jih popolnima odbije dejstvo, da partner glede dolžine do njih ni odkrit.

Večina moških je zatrdila, da je njihov penis dolg od 15 do 18 centimetrov, v raziskavi se je izkazalo, da povprečna dolžina znaša 17 centimetrov.

Predhodna študija iz leta 2018 je razkrila, da 74 odstotkov moških penisu v erekciji doda enako število centimetrov kot penisu v sproščenem stanju, 26 odstotkov nabreklemu organu pripiše več centimetrov kot sproščenemu.

Znanstveniki so ugotovili, da je moškim najbolj neprijetno zaradi dolžine penisa v sproščenem stanju, zato mu radi dodajo nekaj centimetrov več. Ob tem strokovnjaki navajajo, da dolžina moškega uda v sproščenem stanju ni sorazmerna z dolžino v stanju erekcije.

Vsak četrti moški laže o velikosti svojega ponosa, večina žensk pa tega ne prenese. FOTO: Katarzyna Bialasiewicz/Gettyimages

Še enkrat velja poudariti, da 41,9 odstotkov žensk ne prenese laži glede tega in da le 25,6 odstotkov vprašanih meni, da velikost je pomembna, 35,4 odstotka pa je takšnih, ki jih ta podatek sploh ne zanima, piše Daily Star.