Dober zvok za ugodno ceno

Sony je eden največjih proizvajalcev zabavne elektronike na svetu, v svoji ponudbi pa ima tako vrhunske avdiofilske naprave za velike denarje kot masovne nizkocenovne izdelke in seveda tudi vse vmes. Pred nedavnim je popestril paleto malih brezžičnih slušalk z novim modelom WF-C510, ki je dobil tudi nižjo ceno v primerjavi s predhodnikom iz leta 2021; zdaj stanejo cent manj kot 60 evrov, na voljo pa so v štirih barvah: beli, črni, rumeni in svetlo modri.

Brezžične slušalke sony WF-C510 ponujajo presenetljivo dober zvok: zvočna slika je kar široka, nizki, srednji in visoki toni solidno uravnoteženi (v mobilni aplikaciji je tudi osnovni izenačevalnik zvoka), popačenja pri višjih glasnostih je zelo malo. Seveda pa jih ne moremo primerjati s Sonyjevimi premijskimi izdelki, ki stanejo nekajkrat več in ki ponujajo zvok na ravni velikih čezušesnih slušalk. Čeprav nimajo tehnologije aktivnega odstranjevanja hrupa (ANC), kar dobro zadušijo zvoke iz okolice, za kar se lahko zahvalijo v-ušesni zasnovi slušalk in dobremu tesnjenju s pomočjo silikonskih vložkov.

Povezava z aplikacijo sony headphones connect je nujna, če hočemo povečati jakost zvoka in se poigrati z nastavitvami.

Zaradi odsotnosti ANC zdržijo do 11 ur poslušanja, medtem ko ima polnilna škatlica dovolj energije za še dodatnih 11 ur, pri čemer je že pet minut polnjenja dovolj za dve uri delovanja. Slušalke WF-C510 niso vodotesne, prenesejo pa vlago in kakšno kapljo dežja ali potu (po standardu IPX4). Seveda se dobro obnesejo tudi pri telefonskih klicih, pri čemer je dobrodošlo, da se prek bluetootha lahko povežejo z dvema napravama hkrati, kar pomeni, da lahko poslušamo glasbo s prenosnika in hkrati odgovarjamo na klice s telefona.