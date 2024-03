Skrivni pomeni dišečih hijacint

Pomlad je čas dišečih hijacint, ki krasijo gredice in posajene v lončkih polepšajo balkone, terase ter notranje okenske police. Ko enkrat zacvetijo, niso zahtevne za vzgojo.

Če jih imate v stanovanju, naj bodo njihovi lončki globoki vsaj 20 centimetrov, postavite jih na hladnejši prostor, naj ne bodo ob grelnem telesu.

Najbolje uspevajo na bolj senčni okenski polici, zalivajte jih dvakrat tedensko, da bo njihova zemlja vedno vlažna, če se težki cvetovi povesijo, jim priskrbite oporo, ne škropite jih po listkih in cvetovih, tako boste v njih uživali vse do aprila.

Hijacinte ne samo, da lepo dišijo, njihovi cvetovi so tudi najrazličnejših barv. Preden katero komu podarite preverite, kakšno simbolično sporočilo prinaša njena barva:

modri cvetovi simbolizirajo zaupanje in stabilnost, beli nedolžnost in čistost, rdeči ljubezen in strast, tudi igrivost in veselje, vijolični odpuščanje in obžalovanje, oranžni srečo in prijateljstvo, rumeni pa ljubosumje, piše 24sata.hr.