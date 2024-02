Ljubezen ni le rdeča vrtnica

V prihodnjih tednih bo veliko priložnosti za podarjanje cvetja. Tu je valentinovo, nato dan žena in materinski dan, vmes pa morda še kakšen rojstni dan ali obletnica. Čeprav mnogi cvetje vidijo zgolj kot nekaj, s čimer okrasimo mizo ali okensko polico, pa ima vsak cvet simbolni pomen, enako velja za barve. Nekoč so si mladeniči, ki so želeli osvojiti srce simpatije, z njim pomagali prenesti sporočilo, ki si ga niso upali izgovoriti na glas, in so upali, da v zameno ne dobijo cveta, ki simbolizira zavrnitev, denimo rumenega nageljna.

Beli nageljni za srečo

Seveda nimajo vsi nageljni negativnega pomena, rdeči denimo obdarovancu sporočajo, da do njega gojimo globoka čustva, enako kot rdeče vrtnice pa tudi rdeči tulipani. Rumeni tulipani medtem osebi sporočajo, da nam je z njo lepo, da nas razveseljuje, bele pa lahko podarimo po prepiru ali nesporazumu, saj simbolizirajo odpuščanje, z njimi obdarjencu sporočamo tudi, da nam veliko pomeni.

Beli tulipani simbolizirajo odpuščanje.

Šopek belih nageljnov bo osebi sporočil, da mu želimo srečo, so pa tudi simbol čiste oziroma neomadeževane ljubezni, zato se pogosto znajdejo v poročnih šopkih. Rožnate nageljne podarjamo osebi, ki smo ji za kaj hvaležni, lahko za kakšno njeno gesto, besedo, dar ali zgolj za to, ker je.

Ljubezen pa tudi lepoto in notranjo moč simbolizirajo orhideje, ki jih lahko podarimo kot rezano cvetje ali lončnico. Slednje seveda le, če obdarjenec že ima izkušnje z gojenjem sobnih rastlin ter v stanovanju primerne razmere za njihovo rast, sicer prav dolgo tudi v živi orhideji ne bo užival. Boljši polovici lahko sporočimo, da jo ljubimo in se nam zdi najlepša, na zunaj in od znotraj, tudi s potoniko ne glede na njeno barvo. Enako sporočilo bodo prenesle tako bele kot temno rožnate.

S potonikami sporočamo osebi, da jo ljubimo in se nam zdi najlepša, na zunaj in od znotraj.

Hortenzija za močna čustva

Seveda pa cvetje ni rezervirano zgolj za tiste, ki jih ljubimo, podarimo jih lahko tudi prijateljem. V tem primeru izberemo denimo peruvijsko lilijo, krizantemo, sončnico ali vijolico. Čeprav pri nas krizanteme običajno povezujemo z dnevom spomina na mrtve, v svetu veljajo za cvet prijateljstva, še posebno tiste v vijoličnih in modrih odtenkih. Če krizanteme katere koli barve dodamo v šopek z drugimi cvetlicami, bomo z njimi izrazili veselje, optimizem in tudi zvestobo.

Peruvijska lilija v kombinaciji z vrtnicami sporoča, da osebo ljubimo in občudujemo njeno notranjo moč.

Zvestobo simbolizira tudi sončnica, ki jo lahko podarimo recimo nekomu, ki ga obožujemo. Vijolico in njeno barvo, ki je bila vedno barva plemstva, izkoristimo, da simpatiji diskretno povemo, da si jo želimo. Še posebno če se bojimo zavrnitve, bo vijolica veliko bolj primeren cvet kot rdeča vrtnica, ki lahko osebo prestraši. Počakajmo s slednjo do trenutka, ko bodo čustva močnejša in obojestranska, zveza pa bolj resna.

Cvetje ni rezervirano zgolj za tiste, ki jih ljubimo, podarimo jih lahko tudi prijateljem.

Izbranki, ki nam veliko pomeni, ki nam predstavlja družino ali si družino z njo želimo ustvariti, podarimo nežno marjetico, lilijo, španski bezeg in še posebno hortenzijo. Slednja simbolizira močna čustva, a ne le ljubezni, temveč tudi globoke navezanosti, naklonjenosti, povezanosti. Zaradi skupka vseh teh je poleg vrtnic, orhidej in potonik hortenzija tudi ena najbolj priljubljenih cvetlic na porokah.