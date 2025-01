Digi svet: trpežni lahkotnež (FOTO)

Kitajski Honor je te dni na evropski trg poslal svoj prvi telefon iz nove serije magic 7, in sicer srednjerazredni model magic 7 lite, ki naj bi pri nas stal okoli 400 evrov. Ah, še en tipičen srednjerazrednik, bo kdo rekel.

A kakor zatrjujejo pri Honorju, je njegov glavni adut trpežnost, in to ne le v baterijskem smislu, ampak tudi konstrukcijskem. Telefon naj bi bil med najbolj odpornimi proti udarcem v svojem razredu, kar je precej smela trditev.

Lično in trpežno ohišje

Trpežni telefon

Honor magic 7 lite naj bi kljub elegantnemu in tankemu ohišju prenesel padec na trda tla z višine dveh metrov. Osebno tega raje nisem preizkušal, a sodeč po posnetkih različnih spletnih portalov jo je telefon odnesel brez praske ter počenega ali odkrušenega stekla tudi pri padcu z omenjene višine na beton ali keramiko. Testnemu primerku je bil priložen odpirač za steklenice z vabilom, naj ga poskusimo popraskati.

Spet brez sledi. Preživel je celo test v zamrzovalniku, pri čemer proizvajalec trdi, da lahko z njim normalno telefoniramo do 20 ur pri minus 30 stopinjah oziroma do 30 ur pri 55 stopinjah Celzija. Standard IP64 zagotavlja odpornost proti kapljicam vode in prahu.

Silna baterija

V telefon, ki v debelino meri manj kot osem milimetrov, so Honorjevi inženirji stlačili silicij-ogljikovo baterijo s kapaciteto 6600 mAh, ki naj bi omogočala več kot 25 ur gledanja spletnih videov oziroma dva dneva poslušanja glasbe prek izbrane pretočne platforme, kar sta precej lepi številki.

Čeprav je tanek, je v njem zelo zmogljiva baterija.

In tudi če je baterija že skoraj prazna, naj bi umetna inteligenca, ki upravlja porabo energije, omogočala do 50 minut klicev z le dvema odstotkoma baterije. Telefon se lahko polni z močnejšim super hitrim 66-vatnim napajalnikom, škoda je le, da ni priložen telefonu.

Magic 7 lite naj bi brez praske prenesel padec z dveh metrov.

Skoraj brezizgubno trikratno povečanje slike

Standardna oprema

Kar se tiče »notranje opreme«, skoraj ni sprememb, razen tega, da odslej ni več makro kamere, ki pa je bila zaradi nizke ločljivosti tako ali tako le pogojno uporabna. Glavna kamera, ki seveda podpira samodejno ostrenje, ima še naprej 108 milijonov slikovnih točk, kar uporabniku omogoča skoraj brezizgubno trikratno povečavo slike, družbo pa ji dela še skromna 5 MP ultra širokokotna kamera brez avtofokusa. Fotografije in videoposnetki so precej dobri, pri čemer lahko pohvalimo dejstvo, da ima glavna kamera po novem tudi optični stabilizator slike, seveda pa jih ne moremo primerjati s posnetki zmogljivejših in predvsem dražjih telefonov. A za običajno uporabo je 108 MP kamera več kot dovolj, pa tudi selfie kamera s 16 milijoni točk se obnese čisto v redu. Na voljo imamo še nekaj naprednih funkcij pri urejanju slik, denimo brisanje z umetno inteligenco.

Procesor je ostal isti kot v prejšnji generaciji, in sicer gre za snapdragon 6 gen 1, ki je sparjen z osmimi gigabajti delovnega pomnilnika in zelo spodobnimi 256 GB shrambe. V bistvu je procesor dovolj zmogljiv za vsa običajna opravila, lahko odigramo tudi kakšno strojno zahtevnejšo igrico, le da bo imela manj podrobnosti, pri čemer se telefon komaj opazno segreje. Magic 7 lite se lahko pohvali z zelo dobrim 6,78-palčnim amoled zaslonom s 120-herčnim osveževanjem slike in podporo standardu HDR, kar poskrbi za vedno lepo in gladko sliko, predvsem pa ima visoko svetilnost, s čimer je zaslon berljiv tudi pri močni dnevni svetlobi. Poskrbeli so za stereo zvok, a seveda iz tako tankega ohišja ne moremo pričakovati nekega strašno bučnega in bogatega zvoka. Skratka, pri Honorju so (spet) poskrbeli za zelo soliden telefon za ne preveč denarja, ki pa se lahko pohvali z odlično baterijo in odpornostjo proti udarcem.