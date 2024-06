Cupra tavascan: visoka španska moda (FOTO)

Če se je še pred časom morda zdelo, da bo Cupra le dodatna niša znamke Seat, zdaj niti približno ni več tako. Cupra je namreč dokaj hitro postala zelo uspešna in visoki direktorji iz koncerna Volkswagen so morali nedavno celo posebej poudariti, da še naprej računajo tudi na Seat. A tokrat nas zanima Cupra in njen novi električni avtomobil cupra tavascan. Všečni videz Tavascan je srednje velik električni križanec, pripravljen na Volkswagnovi osnovi MEB za električne avtomobile. Prvič so ga s študijo napovedali leta 2019. V dolžino meri 464 centimetrov, medosna razdalja je 276 centimetrov. Kot...