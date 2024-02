Cmočki prinašajo bogastvo

Konec prejšnjega tedna, 10. februarja, je bil na Kitajskem največji praznik, obeležili so prihod novega lunarnega leta. Ob vstopu v leto zmaja nas je zanimalo, katere jedi so tiste, ki na kitajskih novoletnih mizah ne smejo manjkali. Po odgovore se nismo odpravili v oddaljene kraje, temveč na Gorenjsko, v Mostah pri Komendi stoji ena najboljših kitajskih restavracij pri nas. To, da restavracija odstopa od povprečja, potrjuje tudi kulinarični vodnik Gault & Millau Slovenija, ki Hong Kong 2 že več let zapored uvršča med najbolj pop(ularne) kulinarične kotičke pri nas.

Na novoletni kitajski mizi ne smejo manjkati ribe in morski sadeži. FOTO: Špela Ankele

Točno opoldne je in restavracija je že lepo zapolnjena. Vodja restavracije Aifen Ji si kljub obilici obveznosti rade volje vzame dovolj časa, da nam predstavi okuse, ki zaznamujejo kitajsko novo leto. Pravzaprav nam pokaže tudi posnetek, ki prikazuje omamno obložene mize: »V naši restavraciji smo konec decembra pripravili praznično pojedino in že takrat pripravili jedi, ki jih sicer skuhamo ob kitajskem novem letu.« Med tistimi, ki na veliki praznik ne smejo manjkati, so ribe in ostala morska hrana. »V bogatejših slojih je navada, da za novo leto poleg rib postrežejo tudi jastoga. Ta je rdeče barve in v kitajskem izročilu velja, da ta barva prinaša srečo,« pojasni Aifen Ji.

Aifen Ji že približno četrt stoletja v Sloveniji vodi kitajsko restavracijo. FOTO: Špela Ankele

Ste poskusili meduzo?

Nato omeni še ostale morske jedi, denimo posebne vrste rakov, a nas bolj premami ena od jedi, ki jih strežejo le v redkih kitajskih restavracijah pri nas: meduza v solati. Aifen Ji pojasni: »Meduze kupimo vložene v pločevinke, nato jih za 24 ur namočimo v slano vodo, šele nato jih lahko postrežemo.« Razporedijo jih na posteljico iz svežih kumaric, ki morske okuse dopolnijo s svežino, ter zraven dodajo diskretno merico česna.

Meduza v solati FOTO: Špela Ankele

In kakšnega okusa je meduza? Svežega in rahlo morskega, po strukturi ni nič kaj lepljiva, ampak čvrsta in celo malce hrustljava. Skratka: nepričakovano dobra. »Tako okus opišejo vsi, ki se opogumijo in naročijo to jed. In ko jo enkrat naročijo, ob naslednjem obisku naročilo ponovijo,« se začetni nezaupljivosti slovenskih jedcev nasmehne Aifen Ji.

A naj se vrnemo k okusom kitajskega novega leta. »Pripravimo tudi različne mesne jedi, denimo kuhan bočnik ali pa meso v riževi moki, ki ga dolge ure kuhamo na pari, nato pa kremasto strukturo narežemo na kocke in postrežemo,« opiše sogovornica in podčrta še eno jed, ki na novoletni mizi ne sme manjkati, in to so cmočki. Zanje na Kitajskem verjamejo, da prinašajo bogastvo.

Pekoče zelje za 4 osebe: 1 srednje velika glava svežega zelja (ali polovica manjše) 1 manjše korenje sol ščep sladkorja malo riževega vina in oljčnega olja pekoča čilijeva omaka (po okusu) Zelje narežemo na tanke rezine, tudi korenje narežemo na podobno velike rezine (to lahko storimo s posebnim lupilcem). Narezano zelenjavo dobro solimo, nato pa pomanemo, da se zelje in korenje zmehčata. Da izperemo odvečno sol, solato najprej dobro izperemo pod hladno vodo, nato pa prestavimo v lonec s hladno vodo, kjer naj stoji 10 minut, da se povrne hrustljavost. Zatem odcedimo, začinimo s kisom, malo solimo, dodamo sladkor, pekočo čilijevo omako, oljčno olje, riževo vino, oljčno olje ter premešamo. Prestavimo v posodo, pokrijemo in prestavimo v hladilnik, kjer naj solata stoji čez noč, nato jo lahko postrežemo.