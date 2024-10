Če imate radi jesen, vas utegnejo ti deli sveta v tem času navdušiti

Mnogi se jeseni ne veselijo, saj pomeni konec poletja, krajše dneve in nižje temperature, kljub temu pa jih ni malo, ki komaj čakaj ravno to – da poletna vročina mine in se drevje obarva v rumene, oranžne in rdeče tone. Da bi v čarobni jeseni uživali še bolj, se lahko odpravimo v katero od dežel, kjer nam bo pogled na barvito drevje na vsakem koraku jemal dih. Med njimi je vsekakor Kanada, ljubitelji jeseni naj jo obiščejo med septembrom in decembrom, še posebno krasen je zahodni del te ogromne države, na katerem se razprostira Skalno gorovje.

Nam nekoliko bližje je Danska, ki se oktobra spremeni v sanjsko destinacijo za vse ljubitelje jeseni. Enako velja za Veliko Britanijo, še posebno pokrajine Sussex, Hampshire in Gloucestershire, ter Škotsko, ki se ponašata s pravljično pokrajino vse dni v letu, jeseni, do novembra, pa jim obarvano listje podari topel sijaj, ki se ga niti domačini ne naveličajo. Prav posebno doživetje pa je vzhod Združenih držav Amerike, še posebno zvezne države Maine, Vermont, New York in mesto Greenville v Južni Karolini. Ko v katerem od hollywoodskih filmov ali serij zagledate drevje v vseh mogočih jesenskih odtenkih, veste, da so te prizore skorajda zagotovo posneli v katerem od teh krajev.