Tri odlične jedi iz čemaža (recepti)

Ta čas so živo zeleni listi z izrazitim vonjem po česnu še mladi in so narezani okusen dodatek solatam, z njimi lahko pripravimo različne namaze ali jih uporabimo kot začimbo jedem. V dopolnjeni izdaji knjige Gozdna kuhinja, ki je izšla pri založbi Kmečki glas, avtorica Petra Kavšek predstavlja več kot 120 receptov, od katerih je vsak nekaj posebnega. Med njimi tako najdemo nove ideje za jedi iz sestavin, nabranih v gozdu: gob, kostanja, čemaža, špargljev, bezga, gozdnega jagodičja, lešnikov, kopriv, smrekovih vršičkov ... V pokušino vam ponujamo tri odlične recepte s čemažem. Dober tek!

Grahova kremna juha s čemažem in koprivami

Potrebujemo:

300 g graha

pest čemaževih listov

pest kopriv

2 žlici ovsenih kosmičev

sol

poper

Priprava:

Grah splaknemo in stresemo v lonec. Prelijemo z vodo, da je dobro prekrit. Ko zavre, malo zmanjšamo ogenj, vmešamo dve žlici ovsenih kosmičev in začinimo.

Kuhamo 20 minut.

Nekaj minut pred koncem dodamo v lonec še koprive in čemaž. Ko je juha kuhana, jo s paličnim mešalnikom dobro zmeljemo, po okusu začinimo in ponudimo.

Gosta kremna juha s čemažem in koprivami. FOTO: Petra Kavšek

Čemaževi ovseni krekerji

Potrebujemo:

4 žlice sesekljanih čemaževih listov

50 g kokosove maščobe

225 g ovsenih kosmičev

2 žlici sezama

50 g sončničnih semen

pol žličke pecilnega praška

četrt žličke soli

140 ml vrele vode

moko za delovno površino

Priprava:

Ovsene kosmiče stresemo v posodo, dodamo na koščke narezano kokosovo maščobo in vse skupaj prelijemo z vrelo vodo.

Premešamo in pustimo, da se maščoba stopi ter kosmiči nekoliko napijejo vode. Nato primešamo še druge sestavine in vse skupaj zmeljemo v sekljalniku.

Zmes pregnetemo in po potrebi dodamo malo moke. Zvaljamo na pomokani delovni površini in izrežemo poljubne oblike. Pečemo pri 180 stopinjah Celzija od 20 do 25 minut.

Poleg krekerjev lahko ponudimo različne paštete ali druge namaze.

Čemaževi ovseni krekerji. FOTO: Petra Kavšek

Čemažev pesto z lešniki

Potrebujemo:

2 pesti čemaževih listov

malo bazilikinih listov

strok česna

pest lešnikov

1 dl oljčnega olja

sol

Priprava:

Liste čemaža in bazilike splaknemo in osušimo. V sekljalnik damo čemaž, baziliko, česen, sol in lešnike ter vse fino zmeljemo.

Prelijemo z oljčnim oljem in shranimo v čiste kozarčke na temno mesto.

Pesto lahko uporabimo kot omako za testenine, namaz na kruhu, za polnjenje slanih rogljičkov …

Pripravimo ga lahko tudi tako, da namesto lešnikov uporabimo bučna semena, pinjole ali kakšne druge oreščke.

Čemažev pesto z lešniki. FOTO: Petra Kavšek

Recepti iz knjige Gozdna kuhinja, ki je izšla pri založbi Kmečki glas, avtorica Petra Kavšek