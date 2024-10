Brez pranja: kako iz zimskih oblačil pregnati neprijetne vonjave

Spomladi ste, preden ste jih pospravili v omaro, zimska oblačila oprali, prezračili ali jih odnesli v kemično čistilnico. Kljub temu se rado zgodi, da imajo v jeseni, ko znova postanejo aktualna, jopice, puloverji in plašči neprijeten vonj.

Tega lahko odpravite z nekaj preprostimi, a več kot uporabnimi načini, ki jih niza Becky Rapinchuk iz ameriškega podjetja Clean Mama.

Izkoristite zamrzovalnik

»Zagotovo imate doma zamrzovalnik, morda pa niste vedeli, da je ta uporaben tudi pri odstranjevanju vonjav z oblačil,« pravi Becky in svetuje: »Kos oblačila, ki se je navzel neprijetnega vonja, pospravite v plastično vrečko, dobro jo zaprite in položite v zamrzovalnik. Pustite čez noč in zjutraj vonja ne bo več.

Mrzel zrak namreč pokonča bakterije, ki so odgovorne zanj. Metoda je uporabna tudi, ko je čas za osvežitev kavbojk ali športnih oblačilih.«

FOTO: Guliver/Gettyimages

Izdelajte osvežilec tkanin

Uporaba doma narejenega osvežilca tkanin je hiter in enostaven trik za vračanje svežine oblačilom, ki niso umazana in jih zato ni treba prati, so pa se navzela neprijetnega vonja

Rapinchukova ima odličen recept:

Potrebujete 120 mililitrov vode, 60 mililitrov vodke ali medicinskega alkohola, pet kapljic eteričnega olja po izbiri in plastenko z razpršilom.

Vse sestavine zmešajte v plastenki, pretresite in poškropite ter dobro posušite tkanino, ki potrebuje malo osvežitve.

FOTO: Keira01/Gettyimages

Uporabite sušilni stroj

Skupaj z volnenimi kroglicami, ki perilu zagotavljajo lep vonj. To so majhne kroglice, izdelane iz stisnjene volne, ki jih uporabite pri strojnem sušenju perila ter so okolju prijazen nadomestek mehčalca ali sušilnih lističev.

Skupaj s kroglicami oblačila v sušilnem stroju na hladnem zraku vrtite deset do 20 minut. Ko bo cikel končan, bodo lepo dišala, piše MindBodyGreen.