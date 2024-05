Bojana Leskovar: Poslušati moraš skupine ljudi, kako pred porodnišnico molijo za pravice zarodkov!

Bojana Leskovar, izkušena novinarka in strokovnjakinja za odnose z javnostmi, se je v svoji karieri posvečala številnim področjem. Njena strast do knjig, pogovorov, intervjujev in neizmerna zvedavost sta jo pripeljali do urejanja in soavtorstva različnih knjižnih del.