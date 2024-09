Bliža se začetek kurilne sezone. S tem trikom boste zmanjšali račune (VIDEO)

S prihodom hladnih dni je začetek kurilne sezone dobesedno pred vrati. Da pa vse deluje brezhibno, je poleg prezračevanja zelo pomembno tudi odstranjevanje prahu in drugih onesnaževal. Zahvaljujoč temu se lahko izognete velikim računom in zdravstvenim težavam.

Zaradi konstrukcije je težko odstraniti prah iz vogalov radiatorja. Posebni, tanki čopiči so ena rešitev, a to lahko storite pametneje, hitreje in učinkoviteje. Na pomoč priskočita sušilnik za lase in navadna voda. Aneta, ki na Instagramu deli domače trike, je pokazala, kako čisti radiatorje. »Težko je verjeti, koliko prahu je v njih,« priznava.

Želimo vas spomniti, da ne gre le za estetiko. Umazani radiatorji so manj učinkoviti, kar pogosto povzroči višje račune. Poleg tega tam ležeči prah negativno vpliva na dihala, kožo in celo vid.

Uporabimo lahko tudi parni čistilec. FOTO: Yacobchuk/getty Images Getty Images/istockphoto

Prva metoda je izpihovanje prahu s sušilcem za lase. Je hiter, a na žalost povzroči, da prah leti vsepovsod. Aneta predlaga kombinacijo drugega in tretjega načina, torej da na radiator najprej položite mokro brisačo, nato pa jo od spodaj spihate s fenom. Nato po vrhu radiatorja polijte s toplo vodo in malo sredstva za pomivanje posode. Spodaj seveda ne pozabite postaviti posode in jo zaščititi z brisačo.

»Zame je učinek z vodo spektakularen. Lahko ste prepričani, da je radiator res čist in da prah ne bo letel po prostoru,« je povedala Aneta, poroča mondo.rs.

