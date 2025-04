Kavaški klan: kronsko pričo bi zmleli v čevapčiče

V povezavi s Kavaškim klanom so v začetku leta 2023 v Sloveniji odmevale tri velike zgodbe. Najprej 10. januarja, ko je Klemen Kadivec zanikal, da naj bi kot vodja slovenske celice klana stal za donosnim prekupčevanjem z drogo. Nato deset dni pozneje, ko je pod streli – za zdaj še neznanega storilca – v Oražnovi ulici v Ljubljani padel 34-letni Igor Mančić. Klan naj bi se mu na ta način maščeval, ker naj bi leta 2019 sodeloval pri kraji milijon evrov vredne droge. Februarja pa je kot strela z jasnega udarila novica, da so policisti aretirali brata Tabaković, Nenada in Kosto, ker naj bi iz mat...