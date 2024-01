Kupujemo jih, da nas ne bi zazeblo. Trenutno so podcenjena

Kurilna sezona je na vrhuncu. Cene energentov se spreminjajo. Številni prisegajo na lesna goriva, prednjačijo drva.

»Drva so energent preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Slovenija je 60-odstotno poraščena z gozdom. Ne le to: na kar 90 odstotkih ozemlja Slovenije lahko poraste gozd. Bi pa morali gozdove bolj negovati in posledično bi dobili več drv. Danes imamo v Sloveniji 413.000 lastnikov gozdov, v zasebni lasti je 80 odstotkov gozdov. Res je tudi, da je manj kot polovica teh lastnikov neaktivna,« je povedal Jože Prah z Zavoda za gozdove Slovenije, tudi predsednik Društva lastnikov gozdov Sopota Laško.

»Ob čemer se moramo zavedati, da drva v tem hipu nimajo velike vrednosti, so zelo poceni in podcenjena, v preteklosti so imela realno ceno. Trenutno je elektrika cenejša. Če pa bi dodali v sisteme sodobne kurilne peči, bi se greli še ceneje in v Slovenji bi se kurilo na pravi način. Sodobne peči ne proizvajajo skoraj nič motečih delcev. Ne le da se les kuri v peči, ampak se prek pirolize spreminja v drugo stanje in dobimo še več energije.«

Namesto da bi dajali subvencije za plastična okna in električna vozila, bi subvencionirali peči in dali večji poudarek in vlogo samooskrbi.

»Pri višji temperaturi je teh motečih ali kvarnih delcev zelo malo. Naučili bi se lahko iz nemškega primera, kjer imajo take sodobne peči s filtri. Namesto da bi dajali subvencije za plastična okna in električna vozila, bi subvencionirali peči in dali večji poudarek in vlogo samooskrbi.«

Najraje imamo bukev

Luka Bogataj je kmet in prodajalec drv iz Škofje Loke. »Imamo svoj lastni gozd, kjer poskrbimo za vse: od nege do prodaje. V tem hipu gredo najbolj v promet polena. Ljudje so vajeni, da začnejo kupovati, ko jih začne zebsti. Ne delajo si zaloge, naokoli vozimo zato manjše količine, kolikor pač kupijo, zato so za nas prevozi manjših količin večji strošek.« Potrdil je, da je pri ljudeh še vedno najbolj priljubljena bukev. »To je del tradicije, sam menim, da je gaber sicer boljši in bolj kaloričen ...«

Na njihovem koncu se cena drv giblje med 80 in 85 evri na kubični meter. »Svoje naredita uvoz in mila zima, veliko ljudi se odloči za toplotne črpalke in menjavo vira energije. Sam mislim, da se bomo še lep čas greli na drva. To, kar narava da, naj narava potem tudi vzame,« je še dodal in opozoril, da gozda ne smemo le izkoriščati, marveč tudi skrbeti zanj. »Velik problem je divjad. Zadnjih deset let je je toliko, da poje gozdno mladje, kar onemogoča obnavljanje. Svoje dodajajo tudi naravne nesreče.«

Jože Prah je prepričan, da bi bilo treba bolje izkoristiti lesni potencial Slovenije. FOTO: osebni arhiv

Kje drugje (na jugovzhodnem delu Slovenije) se da kubični meter drv dobiti tudi po 75 evrov. Če pa jih želite na dom, cena takoj poskoči, tedaj stane kubični meter 90. V preteklosti pa je stal kubik drv tudi po 130 evrov.

Drv ne damo!

Zanimivo, da predvideva predlog prenovljenega energetskega zakona celo možnost popolne prepovedi vgradenj peči na trda in tekoča fosilna goriva. Ta predlog je Slovence zelo zmotil. »Da ne bomo več kurili?! Ah, to so samo iluzije nekaterih!« se je odzval Jože Prah, ki se strinja, da je stroka premalo vključena v tovrstne strateške odločitve in premisleke.

So ga pa zato pred dnevi poklicali številni poslanci, ki so vendarle želeli nekaj več podatkov in mnenj. »Veste, zadaj so močni lobiji. A kar spomnimo se, ko je bil plin še v prvem planu med energenti za ogrevanje: najprej je bil skoraj zastonj, že kmalu zatem čisto predrag! Nekaj podobnega je s peleti. Zato si zapomnimo eno: drva bodo vedno sama rasla, samo posekati jih je treba, spraviti in še vedno bodo najbolj poceni energent. Ko zagorijo drva v peči ali v kaminu, tedaj je to tista energija in tisti občutek, ki vam ga ne more pričarati noben drug energent!«