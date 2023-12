Barva leta 2024: pastelno breskova

Odtenek breskove (13-1023 Peach Fuzz), ki so jo v družbi Pantone razglasili za barvo leta 2024 predstavlja željo po razvajanju sebe in drugih. Gre za nežen žameten breskov odtenek, ki bogati um, telo in duha, so pojasnili ob razglasitvi. »V iskanju odtenka, ki odraža naše prirojeno hrepenenje po bližini in povezanosti, smo izbrali barvo, ki izžareva toplino in sodobno eleganco. Odtenek, ki izraža sočutje, ponuja objem in brez truda povezuje mladostno z brezčasnim,« je povedala Leatrice Eiseman, izvršna direktorica družbe Pantone Color Institute.

Več na deloindom.si.