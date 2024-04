Balkon opremimo z lesenimi paletami

Lesene palete so zelo uporabne in cenovno ugodne, zato jih lahko s pridom izkoristimo okrog doma in v njem. Pravzaprav si lahko iz njih izdelamo tudi vrtno pohištvo.

Za mizico potrebujemo eno paleto in nekaj opek, koliko, je odvisno od tega, kako visoko mizo želimo. Vogale podložimo z opekami, te zložimo drugo na drugo, priporočljivo je, da uporabimo še vezivo, da se opeke ne bodo podrle. Lahko uporabimo tudi štiri kose poljubno debelega debla, enega za pod vsak vogal. Ko so noge postavljene, paleto postavimo nanje. Najbolj enostaven način, kako izdelati vrtno mizico, je sicer, da uporabimo več palet in jih položimo drugo na drugo, dokler vse skupaj niso tako visoko, kot si želimo, na vrh pa položimo kos pleksi ali pravega stekla, da bo površina gladka in enakomerna in bomo lahko nanjo odlagali kozarce in krožnike. Če bi mizico radi premikali sem in tja, na spodnji del nog namestimo kolesca.

Mizica, klop in naslonjač FOTO: Vfhnb12/Getty Images

Pustimo jih takšne, kot so, ali prebarvamo z želenim odtenkom.

Naj bo mehko

Nato potrebujemo še klop. Izdelamo jo iz najmanj šestih palet, za sedalo uporabimo štiri – dve postavimo drugo ob drugo, preostali dve pa pod njiju –, dve pa postavimo drugo ob drugo, za naslonjalo. Če bi radi sedeli višje, uporabimo več palet. Da bo klop bolj udobna, potrebujemo še blazine.

Te lahko kupimo ali enostavno uporabimo podlogo, ki jo običajno odnesemo s seboj na plažo, v prodajalnah s pripomočki za ustvarjanje so na voljo tudi različne debeline pene, ki jo nato oblečemo s tkanino po želji.

Uporabimo domišljijo in ustvarimo zunanje pohištvo po želji. FOTO: Archideaphoto/Getty Images

Za zunanjo uporabo je priporočljiva bolj vzdržljiva in debelejša, lahko je tudi povoskana, to je še posebno enostavno čistiti, saj madeže z nje zgolj obrišemo z mokro krpo. Tkanino na peno najbolj enostavno pritrdimo s spenjačem. Izdelamo lahko podlogo za sedalo in naslonjalo ali zgolj eno, na katero nato razporedimo okrasne blazine. Poleg klopi izdelamo še kakšen manjši naslonjač, ki ga izdelamo zgolj iz dveh palet, eno uporabimo za sedalo in drugo za naslonjalo, da bi bil naslonjač višji, pa seveda uporabimo še kakšno paleto več.

Da bo udobnejša, na klop položimo še podlogo in blazine.

Greda na steni

Primerne so tudi za vertikalne gredice, v katere posadimo dišavnice, jagode in druge manjše rastline. Paleto postavimo pokonci in odstranimo nekaj vodoravnih desk, da ustvarimo dovolj velik prostor za rastline, denimo vsako drugo. »Gredice« nato obložimo s polivinilom, ki ga na vrtu uporabljamo kot zastirko, ali drugim podobnim materialom, ki bo zadržal substrat. Tega nasujemo na podlogo in posadimo želene sadike. Takšen vertikalni vrtiček postavimo ob steno ali pa ga nanjo pritrdimo.

Odlična je kot vertikalna gredica. FOTO: Oksana Aksenova/Getty Images

V vseh primerih lahko palete pustimo takšne, kot so, tiste v slabšem stanju seveda obrusimo in premažemo z zaščitnim premazom, tudi lakom, lahko pa izberemo katero koli drugo barvo, ki nam je všeč oziroma se poda k drugi opremi na balkonu ali vrtičku.

Pritrdimo jo na steno in nanjo obesimo cvetlične lonce. FOTO: Newnow/Getty Images