Ali drži, da za spremembo namembnosti manj kot 50 % bivalnih površin ni potrebno uporabno dovoljenje

Pozdravljeni,

v zasebni hiši bi klet in pritličje uporabil kot poslovni prostor oz. prostor za dejavnosti športnega društva (noter bi dal naprave, pripomočke itd.). V hiši imamo sicer še eno nadstropje, kjer je stanovanje ter podstrešje (definirano kot podstrešje).

Na internetu sem zasledil podatek, da uporabno dovoljenje ni potrebno, če je uporabljeno manj kot 50 % bivalnih površin.

Zanima me, ali se klet šteje pod bivalno površino (definirana je kot klet) in ali lahko v našem primeru to izpeljemo brez uporabnega dovoljenja oz. spremembe v poslovni prostor?

Najlepša hvala in lep pozdrav.

- bralec

Nasvet strokovnjakinje preberite na deloindom.si.