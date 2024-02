10 najboljših italijanskih nasvetov za kuhanje testenin

Na prvi pogled kuhanje testenin ni visoka umetnost, a tisti, ki jo obvladajo, poznajo trike, po zaslugi katerih so jedi iz njih popolne. Tu je deset nasvetov italijanskih kuharskih mojstrov za pripravo testenin.

Brez olja v vodi

Najbrž ste tudi sami že slišali, da je vodi, v kateri se kuhajo testenine, dobro dodati malo olja, ki naj bi preprečilo sprijemanje osnovne sestavine.

A nasvet ni ravno najboljši, saj se zaradi olja omaka ne bo lepo povezala s testeninami.

Če želite, da se te ne bi sprijemale, jih kuhajte v res veliki količini vode. Osnovno pravilo se glasi: na liter vode 100 gramov testenin.

Počakajte, da voda res zavre

Naj se vam ne mudi in testenine vodi dodajte, ko ta burno vre. Pomembno namreč je, da so testenine, ki naj bi bile kuhane na zob, kar najmanj časa v stiku z vodo, kar pomeni, da jih je treba dodati čim bolj vroči.

Voda naj med kuhanjem burno vre. FOTO: Gettyimages

Pravi čas za sol je …

Sol dodajte vodi, ko ta že vre. Zakaj? Ker bo tako zavrela hitreje in drugi razlog: sol, dodana vreli vodi bo še nekoliko povišala njeno temperaturo.

Ne znižujte temperature

S tem ko bodo testenine v vodi burno vrele, bo še manj možnosti, da bi se med seboj sprijele.

Nikoli ne lomite špagetov

Špageti in druge dolge testenine so takšne z razlogom: lepo se navijejo na vilice in zaobjamejo ravno prav omake. Z lomljenjem testenin se to prepreči, hkrati jih je težje jesti, saj tako niso ne makaroni in ne špageti ali rezanci.

Nikoli ne lomite špagetov. FOTO: Gettyimages

Preverjate stopnjo kuhanosti

Res je, da na vsaki embalaži piše, kako dolgo naj bi se testenine kuhale, a bolje, kot zanašati se na to je preverjati, kako kuhane so.

Testenina je kuhana, ko je dovolj mehka, da ne hrska in hkrati še dovolj čvrsta, da ne razpade. Ko zagrizete vanjo, naj bi bil v sredini viden tanek bel delček, svetejši od ostalega dela.

Italijani temu pravijo punto verde: zelena točka, ki nakazuje, da je testenina kuhana na zob. Ko te ni več, je že preveč kuhana.

Brez izpiranja po kuhanju

Spiranje odcejenih testenin z mrzlo vodo je velika napaka. S tem se namreč s površine spere škrob, ki pomaga, da se omaka lepše poveže z osnovo.

Omaka naj bo pripravljena

Testenine vedno stresite v omako. Nekaj minut, preden so kuhane, jo segrejte in pripravite do konca. Če je pregosta, ji dodajte malo vode, v kateri so se kuhale testenine. Ta vsebuje veliko škroba in izboljša teksturo ter okus omake.

Testenine vedno dodajte omaki. FOTO: Shutterstock

Postrezite takoj

Testenine v vroči omaki pomešajte, da se bo razporedila po vseh in jih takoj postrezite. Jed lahko izboljšate s parmezanom ali peteršiljem.

Iz ostankov skuhajte novo jed

Testenin, ki vam ostanejo, ne pogrevajte. Ne na štedilniku in ne v mikrovalovki, saj se tako pokvari njihov okus.

Iz njih raje pripravite novo jed: z dodatkom zelenjave denimo solato, zmešane in popečene z jajci pa lahko tvorijo jed, ki ji v Italiji pravijo frittata di maccheroni ali po naše: fritata s testeninami, piše The Lokal.