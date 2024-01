Vstopili smo v radodarno leto, kar se tiče praznikov

Leto 2024 bo zelo radodarno za državljane, saj skoraj vsi padejo na delovni dan. In ne le, več praznikov bo tudi na dneve, ko si bo mogoče v tistem tednu vzeti še kakšen dan dopusta in bomo tako lahko prosti skupaj v kosu več kot teden dni.

Praznik dela, ki ga praznujemo 1. in 2. maja, bo prihodnje leto padel na sredo in četrtek. Če bi v petek, 3. maja, vzeli dopust, smo lahko doma pet dni ob samo enem dnevu porabljenega dopusta.

Zelo podobno bo pri božiču in dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ju praznujemo 25. in 26. decembra, ki padeta na sredo in četrtek.

Devet dni smo lahko prosti tudi v primeru, če si vzamemo dopust 28., 29. in 30. oktobra, saj sta potem 31. oktobra in 1. novembra praznika (dan reformacije in dan spomina na mrtve).

Dela prosti dnevi v letu 2024 1. in 2. januar: novo leto (ponedeljek in torek)

8. februar: Prešernov dan (četrtek)

1. april: velikonočni ponedeljek (ponedeljek)

1. in 2. maj: praznik dela (sreda in četrtek)

25. junij: dan državnosti (torek)

15. avgust - Marijino vnebovzetje (četrtek)

31. oktober - dan reformacije (četrtek)

1. november: dan spomina na mrtve (petek)

25. december - božič (sreda)

26. december: dan samostojnosti in enotnosti (četrtek)

Šolske počitnice in prosti dnevi

Zimske počitnice bodo najprej razveselile osnovnošolce in dijake iz zahodnega dela Slovenije. Potekale bodo od ponedeljka, 19. februarja, do petka, 23. februarja. Vzhodni del Slovenije pa se bo na zimske počitnice odpravil teden dni pozneje. To pomeni, da bodo imeli počitnice od ponedeljka, 26. februarja, do petka, 1. marca.

Zimskih počitnic se bodo šolarji razveselili v drugi polovici februarja 2024. FOTO: Jure Eržen, Delo

Če je bila v lanskem šolskem letu zanimiva predvsem sprememba pri zimskih počitnicah, je v letošnjem šolskem letu posebnost dodaten dan počitnic, in sicer pri prvomajskih, ki bodo potekale od sobote, 27. aprila do četrtka, 2. maja. V skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole je dodan še en prost dan, 3. maja, ki bo nadaljeval prvomajske počitnice in tako zagotovil, da bodo trajale kar teden dni.

Po prvomajskih počitnicah se bodo šolarji razveselili poletnih, ki označujejo konec šole in se bodo začele v sredo, 26. junija, in bodo trajale do nedelje, 1. septembra.

Po prvomajskih počitnicah se bodo šolarji razveselili poletnih. FOTO: Peopleimages Getty Images, istockphoto

Prosti bomo tudi na Prešernov dan 8. februarja, ko praznujemo slovenski kulturni praznik, šolarji pa tudi devet dni pozneje, v petek, 16. februarja, ko bo potekal prvi izmed dveh informativnih dnevov za vpis v srednje šole.

1. aprila je velikonočni ponedeljek, v soboto, 27. aprila, pa bo dan upora proti okupatorju.

Prosti bodo tudi na Dan državnosti, v torek, 25. junija.

