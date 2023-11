Družinska pravljica na smučkah: izbrana smučišča in uporabne informacije

Dela proste dni med prazniki številni radi izkoristijo za počitnice na snegu. Večja smučarska središča zato v tem času pokajo po šivih, če jih je le narava obdarila snegom in nizkimi temperaturami. A belo pravljico lahko pričarajo tudi manjša smučišča pri nas in v okolici, ki so mnogokrat veliko bolj dostopna in primerna zlasti za družine z otroki.

Soriška planina

Na robu Julijskih Alp, pod grebeni, kjer poteka meja med Primorsko in Gorenjsko, se v zavetju gozdov skriva manjši smučarski center. Soriška planina sicer vabi obiskovalce tako poleti kot pozimi, ko s svojo ugodno lego in raznolikimi tereni smučarje le redko razočara. Zlasti rade jo obiskujejo družine z otroki, ki tam pogosto, tudi s pomočjo lokalne smučarske šole, naredijo svoje prve zavoje na smučeh. Tudi drugim smučarjem deset kilometrov prog in pet naprav omogoča kakovostno smuko. Hriboviti tereni so prav tako idealni za turno smuko, po poteh med gozdovi Jelovice pa so urejene tekaške proge. Aktivnosti pod vrhovi Soriške planine ne zmanjka, mnoge tja privabi tudi tematska turistična pot po rapalski meji, ki je nekdaj od matične domovine odrezala skoraj tretjino Slovencev. Na tem območju je še vedno mnogo ostankov italijanskih obrambnih utrdb – Alpskega zidu, dobro ohranjene vojašnice, mulatjere in opazovalne kupole. Le nekaj kilometrov stran je vas Sorica, domači kraj slikarja Ivana Groharja, kjer so na ogled njegova rojstna hiša, etnografski muzej, galerija in likovno-glasbena delavnica.

*Namestitve in okrepčilo ob smučanju na Soriški planini med drugim ponuja Penzion Lajnar, idilična Brunarica, sicer pa je več možnosti v bližnjem Bohinju (13 km), kjer si lahko smuko privoščite tudi na smučišču Kozji hrbet (spodnji del nekdanjega smučišča Kobla).

*Cena dnevne smučarske vozovnice za odrasle: 22 evrov

Falkert (Avstrija)

Na avstrijskem Koroškem, se ob jezeru Falkertsee, na nadmorski višini 1875 metrov, razprostira pravljična dežela knjižne in risane junakinje Heidi. Pot iz Slovenije vas bo popeljala mimo priljubljenega smučarskega središča Bad Kleinkirchheim, nato pa zavila navzgor na visoko planoto z neskončnimi belimi (in poleti zelenimi) prostranstvi in idiličnimi lesenimi kočami. Otroke v tamkajšnjem doživljajskem parku Heidi Alm čaka obilo zabave, odrasle pa mir in svežina neokrnjene narave. V idilični vasici prometa skorajda ni. Pozimi ne manjka kakovostne smuke (tri naprave in 13 kilometrov prog) z naravnim snegom, saj je vrh smučišča kar 2300 metrov visoko. V spodnjem delu je otroška proga s sankališčem in poligonom. Tudi v okolici je obilo možnosti za zimsko rekreacijo, od organiziranih pohodov z baklami do krpljanja in drsanja na zamrznjenem jezeru.

*V vasi so turistom namenjene številne lesene in tradicionalno opremljene koče, mnoge družine pa se odločijo za tamkajšnji Kinderhotel, ki je bil tudi prvi v verigi otrokom prilagojenih hotelov.

*Cena dnevne smučarske vozovnice za odrasle: 34,50 evra

Forni di Sopra (Italija)

Slovenci dobro poznamo tudi smučišča v sosednji Furlaniji - Julijski krajini. Med vrhovi furlanskih Dolomitov, na območju Unescove dediščine ob meji tamkajšnjega naravnega parka, se skriva tudi manjše smučarsko središče Forni di Sopra. Od 15 kilometrov smučarskih prog s sodobnimi žičnicami je del namenjen začetnikom, del pa zahtevnejšim smučarjem, ki se lahko povzpnejo do 2073 metrov, na vrh Crusicalas. Visoka nadmorska višina omogoča dobre razmere za zasneževanje, ne le smučarskih, temveč tudi 13 km osvetljenih tekaških prog ob reki Tilment. Otroci se lahko zabavajo v igralnem parku na snegu (Fantasy Snow Park), na drsališču, posebna zanimivost pa bo za vse vožnja z vlečnimi psi. Na smučišču tečaje mnogokrat izvajajo tudi slovenske smučarske šole. Iz vasi je s smučarskim avtobusom mogoča povezava do Vidma, Tolmeča (Tolmezzo) in Calalza di Cadore. Mnoge prepriča tudi manjše smučišče Sauris v sosednji dolini.

*Na smučišče boste iz Ljubljane prispeli prej kot v treh urah (228 km). Tik pod njim je del parkirišča (brezplačno) namenjen tudi avtodomom, od koder je dostop do prog še toliko lažji.

*Cena dnevne smučarske vozovnice za odrasle: 44 evrov

