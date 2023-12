Vrt Lili Novy vabi na dedka Mraza

Zgodba o pogumnem Petru in zmaju je zgodba o tem, kako je fant odločen, da pomaga ljudem in premaga strah pred neznanim. Pisateljica Tadeja Pirnat Battelli slikovito opisuje, kako je Peter kljub opozorilom sovaščanov odšel po zmaja na goro in ga poklical na pomoč. Iz tega pogumnega dejanja se je po dolini med ljudi naselilo eno samo veselje, zmaja pa je zapustila osamljenost.

Zgodbo o pogumnem dečku bo na čarobnem Vrtu Lili Novy v Ljubljani nasproti Narodne galerije danes, jutri in v soboto predstavila pisateljica, ki ji bo družbo delal dedek Mraz.

Delavnica in nagradna igra

Najprej je prišel Božiček, zdaj pa najmlajše pričakuje dedek Mraz, pravi Dada Jerovšek. FOTO: Marko Feist

»Na čudovito okrašenem vrtu smo najprej gostili Božička, zdaj pa otroke pričakuje dedek Mraz. Za najmlajše pripravljamo program ob 17. uri, za malce starejše ob 18., za najstarejše otroke pa ob 19. uri, ki ga bomo popestrili z nagradno igro in otroško delavnico,« pripoveduje Dada Jerovšek, solastnica Kaval Group in najemnica Vrta Lili Novy.

Ker je vrt znan tudi po čudovitih slaščicah, Jerovškova obljublja, da bodo otroke pocrkljali z drobnimi Lolitinimi sladkarijami in božičnim sadnim čajem. Vabi, da svojim otrokom pripravite tudi darilca, ki jim jih bo izročil dobri mož.

To pa ni vse. Če še nimate posebnih načrtov za silvestrovo, nič hudega, saj lahko v novo leto prav tako vstopite na Vrtu Lili Novy. »Imeli bomo živo glasbo, iz kotla bo prihajal omamni vonj bograča, posladkali pa se boste lahko z ameriškimi palačinkami,« obljublja Jerovškova in dodaja, da posebno silvestrsko večerjo pripravljajo tudi v Pen klubu.

Dogodek z dedkom Mrazom in tudi silvestrovanje na Vrtu Lili Novy sta brezplačna.