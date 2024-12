Uporaba pirotehnike živalim pokvari praznike

Decembra poteka kar nekaj kampanj, ki opozarjajo na nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev: zdravniki na tragične posledice nezgod ob pokanju petard, številna društva za zaščito živali na velik stres, ki ga veseljačenje s prižiganjem hrupnih ognjemetov povzroča pri živalih. V enem od ozaveščevalnih videov nastopa celo sam predsednik vlade in sporoča, da je uporaba pirotehnike moteče početje.

TAM-TAM in agencija Drom sta zasnovali letošnjo, že 12. etapo ozaveščevalne kampanje Petarde? Ne, hvala!, ki želi neposredno nagovoriti predvsem mlajše najstnike in jih spodbuditi k premisleku o posledicah svojih dejanj. FOTO: Tam Tam

Sicer pa ravno skrbniki družnih živali, torej psov in mačkov, vsekakor težko razumemo potrebo nekaterih soljudi po glasnem decembrskem pokanju, še posebej v času, ko nekaj tisoč kilometrov od nas vihra vojna. Pohvalno je, da se vedno več velikih trgovcev odloči in reče odločen NE petardam – pri njih pirotehnike sploh ni moč kupiti. Škoda, da temu pozitivnemu in družbeno odgovornemu zgledu ne sledijo vsi trgovci.

Boljši sluh živali

»Vsa pirotehnična sredstva, ki proizvedejo pok ali blisk, pri živalih povzročajo strah, ki lahko vodi v stanje panike in šoka,« opozarjajo predstavniki Nacionalnega centra za dobrobit živali (NCDŽ). Dodajo še, da raziskave kažejo, da psi v vsaj polovici primerov strah tudi jasno in nedvoumno izražajo. »Na pok praviloma negativno odreagirajo vse živali (če govorimo o vretenčarjih: tako ptice, dvoživke in plazilci kot sesalci), od lastnika pa je odvisno, kako zna žival pomiriti in ji preusmeriti pozornost. Med rejnimi in družnimi živalmi ni nobene razlike,« še povedo v NCDŽ.

»Občutljivost za glasne zvoke je nekoliko genetskega, nekoliko pa okoljskega izvora,« pravi Blaž Golob, vzreditelj nemških ovčarjev in kinološki inštruktor, in doda: »Vse delovne pasme, med katerimi je seveda tudi nemški ovčar, so načeloma manj občutljive za pokanje. Selekcijski testi pri rodovniških psih (med katerimi preverijo tudi občutljivost za strel oziroma pok) namreč občutljive, plašne pse izločijo iz vzreje, in ne smejo imeti rodovniških potomcev.«

»Obstajajo tudi pasme, ki so genetsko občutljive za poke,« pa pravi strokovnjak za vzgojo psov Jure Pribičevič iz Alfakana.

Rezultat slabe izkušnje

V decembrskem času se po mestnih središčih sprehajajmo s psmi, ki so vajeni pokanja. FOTO: Blaž Kondža

Oba sogovornika, Golob in Pribičevič, pojasnita, da se občutljivost za zvoke razvije ob neki travmatični izkušnji, ko se pes nenadoma prestraši poka, strele ali česa podobnega. »Običajno se strah razvije, ko gredo ljudje nič hudega sluteči s svojim pasjim mladičkom na sprehod v mesto v času veselega decembra in v njihovi bližini poči petarda. Ker je ta zvok za psa močan in nenaden, ga spravi v čustveno stisko. Tudi zato, ker si poka ne zna razlagati,« pove Pribičevič.

»Ob dejstvu, da imajo psi veliko bolje razvit sluh kot ljudje, lahko glasnejši poki povzročijo nelagodje ali celo bolečino. Te občutke, ki jih je takrat doživel, lahko pes potem povezuje z vsemi glasnejšimi zvoki, ki jih sliši. Posledično se začne tresti že ob blažjih, manj glasnih zvokih, kar je seveda za veliko večino lastnikov psov najbolj težavno ravno v času okoli novega leta,« še doda Golob.

Nujno na povodcu Ob praznikih, ko pričakujemo povečan obseg uporabe pirotehničnih sredstev, naj skrbniki dobro načrtujejo morebitne sprehode psov ali ježo konj. »V času najbolj intenzivnega pokanja naj se izogibajo sprehodu ali ježi. Če pa se že s psom sprehajamo, naj bo ta nujno na povodcu, ne glede na to, če mislite, da svojo žival obvladate. Žival lahko v trenutku bliska ali poka odreagira nepredvideno, zbeži oz. zbezlja in ni nujno odzivna na odpoklic skrbnika. Takšne situacije so lahko usodne za žival ali za ljudi okrog njih,« opozarjajo strokovnjaki Nacionalnega centra za dobrobit živali.

Ohranimo mirno kri

Kako se bosta naša kuža in muca odzvala na pokanje, je v bistvu zelo odvisno od našega odziva. Če ostanemo ob pokanju mirni in sproščeni, bodo tudi živali manj vznemirjene. Pribičevič pravi, da so psi pravi magnet za naša občutja. »Pri skrbnikih, ki se sami hitro ustrašijo pokov, opažamo, da se ta strah pogosto prenese na psa. Zato poskusimo ohraniti mirno kri v takšnih situacijah,« svetuje Pribičevič.

Vzreditelj nemških ovčarjev Blaž Golob kot možni način za pomoč pri odpravljanju strahu pred poki priporoča t. i. postopno desenzibilizacijo z obratnim pogojevanjem. Ta vključuje postopno navajanje psa na glasne zvoke, pri čemer psu najprej predvajamo hrup pri nizki glasnosti in ga za neodzivanje na zvok nagradimo. V nadaljevanju treninga glasnost postopoma povečujemo. »V skrajnih primerih pa svetujem, da se skrbniki posvetujejo s strokovnjakom za pasje vedenje ali pa uporabijo katere prehranske dodatke, ki vi tistem 'najhujšem' obdobju, kot je na primer silvestrovo, rahlo pomirijo psa,« priporoča Golob.

Varno zatočišče

K neuporabi petard pozivajo tudi policijski psi. FOTO: Policija

Strokovnjaki svetujejo, da domačim živalim zagotovimo prostor, kjer se bodo počutile varno in bodo čim bolj oddaljene od hrupa. Zapremo vsa okna in vrata ter spustimo tudi zunanja senčila, saj to bistveno omeji intenziteto pokanja ali bliskanja. Če kuža biva zunaj, ga za čas novoletnega pokanja po potrebi preselite v notranjost hiše. Predvsem pa se prepričajte, da iz zunanjega boksa ne bo mogel pobegniti. Živali se bodo varno počutile, če bo lastnik prisoten, zato poskrbite, da nekdo ostane doma. Vsekakor pa strokovnjaki odsvetujejo, da se s psom odpravimo na ogled ognjemeta. Raje novo leto s psom pričakajte v mirnem okolju, daleč od pokajoče civilizacije.

Utrujen in zaposlen

Psi bodo decembrske ognjemete lažje prestali, če bodo primerno utrujeni, zato moramo v tem času poskrbeti, da je pes dovolj aktiven. Pomaga tudi, če ga v času pokanja s čim zaposlimo. Namreč žvečenje in hranjenje pri psih sprošča hormone sreče, pravi stroka. Lahko začnemo tudi s katero igro in tako preusmerimo pozornost živali stran od poka ali bliska. Strokovnjaki NCDŽ pa ob tem ne priporočajo, da skrbniki živali jemljemo v naročje.

Na sprehod s psom se v času decembrskega pokanja raje podajmo v naravo, stran od urbanega okolja. FOTO: Blaž Kondža

Vaš veterinar vam bo najbolje svetoval, s katerimi preparati lahko učinkovito pomirite svojega hišnega ljubljenčka.

Prva pomoč

Veterinarska stroka opaža, da se lahko pri živalih strah ob pokanju s staranjem povečuje. V takih primerih je pametno, da se še pred začetkom obdobja pokanja oglasite pri svojem veterinarju. Ta vam svetoval, kako ukrepati v primeru, da je psa preveč strah oziroma je v prevelikem stresu zaradi pokanja petard, ter vam predpisal ustrezna sredstva za pomiritev psa. Na trgu namreč obstajajo tako naravna kot sintetična sredstva za pomirjanje živali, vendar nobeno od njih ni čudežna tabletka. Katera so najboljša izbira za vašo žival, vam bo povedal veterinar.

Slovenska inovacija Praznična pirotehnika je zelo motila tudi psičko Kivi in njena skrbnika Petra Novak in Uroš Abram sta se lotila iskanja rešitve. Ko na svetovnem spletu nista našla nobenega uporabnega izdelka, sta se odločila, da ga bosta naredila sama. Po dveh neuspešnih poskusih sta se obrnila na strokovnjake tako za gradnjo in akustiko kot za živali. Rezultat je zvočno izolirana pasja hišica, v katero se lahko kuža zateče, ko je zunaj preglasno. Tiha sobica za pse je lično zasnovana in je lahko tudi v funkciji klubske mizice ali police – odvisno od velikosti psa. Ker sta kmalu dobila naročila za hišice še od prijateljev, sta se odločila, da bosta prihodnje leto poskusila zagnati prodajo Pet Shell – tako sta poimenovala hišico – s pomočjo Kickstarterja.