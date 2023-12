To so najslabša darila, ki jih lahko dobite za božič

Kupovanje daril je v zahodnem svetu, kjer je potrošnja nekaj vsakdanjega, postalo pravi izziv. Stvari, ki jih res nujno potrebujemo, si večinoma namreč lahko privoščimo že sami, pri kupovanju daril za druge, pa se prav zato pogosto znajdemo pred dilemo, kaj ta oseba v resnici sploh še potrebuje?

Spodaj smo zbrali seznam stvari, ki ste jih zagotovo že kdaj zavijali, vaši bližnji pa se jih nikoli niso zares razveselili, zato jih tudi letos odstranite iz nakupovalne košarice.

Seti šamponov, gelov za prhanje, losiojnov in krem …

Vsi se umivamo in vsi jih potrebujemo, res je. A morda ne ravno tega vonja in zagotovo ne na zalogo za naslednjih 10 let. Poleg tega vsaj dekleta svoje kozmetične produkte rada kupujejo sama, saj je to neke vrste ritual, brskanje med novimi vonji in sestavinami pa je lahko čisto terapevtsko. Kdaj je nakup teh upravičen? Ko veste, da je vašemu obdarovancu njegovega najljubšega seta ravno zmanjkalo, si želi identičnega in še ni uspel ponj.

Nabiralci prahu!

Keramične mačke, leseni angeli, hranilniki … Vse to so stvari, ki jih zares ne uporabljamo, njihov edini namen je, da stojijo na polici in lovijo prah. Tudi dekor je stvar okusa in čeprav so vam keramične mačke morda všeč, lahko obdarovančevemu smislu za notranje opremljanje nikakor ne ležijo. So res dobro darilo?

Med klasikami so tudi nogavice. FOTO: Shutterstock Photo

Očitno reciklirano darilo

Če ste kdaj dobili darilo, ki vam niti malo ni bilo všeč in ga sploh niste odvili, ga nikar ne podarjajte naprej. Sploh ne, če bo obdarovanec vedel, da ste ga le zreciklirali in predali naprej.

Dišeče svečke

Dišeče sveče so sicer – sploh pozimi – prav prijetna popestritev doma in prazničnega vzdušja. Le kdo ne mara vonja po cimetu? Zagotovo je kdo tak! Obstaja kup vonjev, ki nekomu smrdijo in bi svoje dišeče sveče raje izbral po svojem okusu, kot da mu jih prinesete vi. Vonj je zanimiva reč, kar nekomu diši, lahko drugim smrdi, zato nikar ne tvegajte smrdečega darila.

Kričeče ali bele nogavice

Nogavice so sicer vedno dobrodošlo darilo, saj jih pralni stroji vedno skrivnostno pojedo in luknje na prstih nastanejo čez noč. Vseeno pa bodite pozorni na to, kakšne nogavice vaš obdarovanec sploh nosi? Prisega na kričeče in barvaste ali so v njegovem predalu zgolj črne? Ima dokolenske ali obuje zgolj kratke? Ljudje smo pri izbiri nogavic postali precej zahtevni, zato preden jim kupite paket belih zoken, preverite, če jih sploh nosi.

Skodelice za čaj in kavo

Pred kakšnimi desetimi leti so bile skodelice z napisi in poslikavami pravi darilni hit in ravno takrat smo si z njimi že napolnili domače poličke. A roko na srce, vsak ima doma tisti dve, iz katerih vedno srka kavo ali čaj, ostale pa ostanejo na dnu police. Če res ne gre za kakšno posebno izdajo in če oseba, ki jo obdarujete, ni tako nerodna, da je razbila že vse ostale, jo pustite v trgovini.

Koliko skodelic ste že zbrali? FOTO: Maya23k Getty Images/istockphoto

Laki za nohte

Tudi teh ima vsaka modna navdušenka verjetno že veliko, nohtov pa omejeno število in tudi priložnosti, ko lahko nanje nanese vse te barvne odtenke, nikoli dovolj. Če veste, v kakšni barvi si jih želi, prav, če ne, pa boste morda brcnili v temo.

Oblačila s potiski božičnih vzorcev

Ugly Chritmas Sweater, torej grd božični pulover morda ni del nezaželjenih, saj so precej simpatični, pa čeprav jih lahko oblečete le kakšne tri tedne v letu. Sicer pa vsa druga oblačila in dodatki, na katere so natisnjeni božički, smrečice in jelenčki, naj bodo to pižame, spodnjice ali kravate, ki jih lahko vaš obdarovanec obleče le dvakrat na leto, torej decembra. Sicer ga bodo ljudje gledali čudno, vse ostale dele leta pa bo vaše darilo nabiralo prah v omari. Praktično? Niti ne.

Oblačila v napačni konfekcijski številki

Tudi oblačila so stvar osebnega stila in okusa, zato – če že vztrajate pri nakupu oblačil, ostanite pri klasičnih kosih, ki jih lahko skombinira vsak, ne glede na njegov stil. Hkrati pa bodite zelo pozorni na konfekcijsko številko. Nočete biti ta oseba, ki prinese premajhno obleko in obdarovanca spravi v slabo voljo že s tem.