Tenerife: Bel božič tudi na toplem

Na Tenerifu, največjem od »otokov večne pomladi«, pridejo na svoj račun vsi, ki jim nikakor ne prijata sivina in mraz zimskih dni. Kot pravijo, je najlepši čas v letu lahko še lepši ob prijetnih 25 stopinjah Celzija in poletnem utripu obmorskih mest, kar zlahka zamenja tradicionalno peko piškotov in okraševanje smrečice doma.

Ne pozabite na dolge rokave Četudi boste iz zime pobegnili na toplo, ne pričakujte, da vam bo na Tenerifu vroče. Dnevne temperature se na Kanarskih otokih pozimi gibljejo med 18 in 22 stopinjami Celzija, večeri in noči so lahko hladnejši (od 15 do 18). Poleti se temperature gibljejo med 20 in 27 stopinjami. Nekateri deli otoka, zlasti na severu, so bolj vlažni in vetrovni, zato dolgih rokavov nikar ne pustite doma.

Tradicije ne manjka

Pa vendar imajo tudi na Tenerifu domačini svojo praznično tradicijo. Božični večer imenujejo nochebuena. Podobno kot pri nas se zbere družina, na slovesno pogrnjeni mizi pa so tradicionalni tapasi, juhe, solate in pečeno meso. Seveda ne manjka nebeško dobrih sladic – piškotov, kot so mantecados in polvorones, ter tradicionalne božične slaščice turrón iz nugata in medu. Verne družine obiščejo polnočnico, po njej pa ostanejo na ulicah, množice plešejo v ritmih tolkal in Baile del Niño (ples novorojenca). Na božično jutro se sicer ne razveselijo daril, jih pa ta pričakajo v januarju.

Če tudi sami ne bi želeli izpustiti odlične božične večerje, vam jo bodo ponudili v številnih restavracijah. Na meniju imajo po navadi raznolike morske specialitete, praznično pečenko in mamljive posladke, denimo božični puding z rumom, ki prav tako velja za eno tradicionalnih sladic.

Božični dan malo drugače

Za ta posebni dan lahko izberete posebno lep kotiček. Če boste dopustovali na jugu otoka, kjer so temperature še za nekaj stopinj ugodnejše kot na severu, obiščite plažo Abama, ki leži med krajema Playa San Juan in Marazul. V laguni, ki s skalnatim grebenom ustavlja valove, bo tudi kopanje v morju prijetnejše (voda je najtoplejša septembra, ko preseže 23 stopinj Celzija, najhladnejša pa marca, ko ima okoli 19 stopinj). S peščene plaže boste lahko uživali v izjemni kulisi zahajajočega sonca, ki bo izginjalo za sosednjim otokom La Gomero.

Če vas mika zabava, lahko obiščete plažo Fañabé, kjer ne manjka klubov, glasne glasbe, plesa in koktajlov, če pa ste bolj željni raziskovanja, poiščite klife in kanjone Los Gigantes, ki privabljajo tudi adrenalinske in trekinške navdušence. Na plažah El Socorro in Los Realejos lahko opazujete pogumne deskarje.

Kaj pa nepozaben božični dan na barki? Najamete lahko čoln ali se udeležite izleta do najbolj nedostopnih plaž otoka, se razvajate z morskimi dobrotami in piknikom v odmaknjenem zalivu ter opazovanjem kitov in delfinov.

Po sneg na vulkan

Če pa si, kljub poletnim užitkom v raju, vendarle zaželite dan belega božiča, ga morda lahko poiščete na najvišjem vrhu Tenerifa, Pico del Teide. Ta je skupaj z istoimenskim narodnim parkom ena najpogosteje obiskanih točk na otoku. Številne organizirane ture vodijo na vrh tega kar 3781 metrov visokega vulkana, ki ga kajpak pogosto prekriva sneg. Za dostop je treba pridobiti dovolilnico lokalnih oblasti. Na poti navzgor vas čakajo številna razgledišča, bodite pa pripravljeni, da v meglenem in vetrovnem vremenu z žičnico ne boste mogli povsem na vrh.

Za obisk narodnega parka Teide, ki je od leta 2007 na Unescovem seznamu naravne dediščine, se odločijo tudi številni pohodniki. Možnosti in poti je ogromno, za najbolj priljubljen vzpon velja tisti prek Montane Blance, ki pa je precej zahteven. Imejte v mislih, da boste parkirali na 2350 metrih in bo zrak odtlej vse redkejši. Poti so dobro označene, pri vzpenjanju na vrh vas čaka tudi nekaj zatočišč, na cilju pa spektakularen razgled, ki mu ni para. Ena večjih zanimivosti je mogočna senca ognjenika, ki sega tudi do 40 kilometrov daleč. Zjutraj se razteza vse do otoka La Gomera, zvečer pa do Gran Canarie.

Za dostop na vulkan je treba pridobiti dovolilnico lokalnih oblasti.

Grozdje na silvestrovo

Božiča in z njim povezanih tradicij, kot že rečeno, ne boste mogli povsem spregledati. Večji kraji na otoku pripravljajo tudi božične tržnice, kjer sicer ne diši po kuhanem vinu in pečenih klobasah, lahko pa na stojnicah pokusite lokalno vino in sir, tradicionalne sladice in nakupite spominke v obliki ročnih del in nakita.

Tudi kulturnih dogodkov in glasbe na Tenerifu nikdar ne manjka. Zlasti bučno je praznovanje novega leta, ko se pleše na ulicah in v številnih nočnih klubih. Španska tradicija veleva, da je treba ob prihodu novega leta pojesti 12 jagod grozdja. Prav tako pa je treba že čez nekaj dni s paradami proslaviti še en praznik – Los Reyes Magos oz. prihod treh kraljev, ki 5. januarja zvečer obdarijo otroke (namesto Božička). Še en razlog več, da božične počitnice podaljšate za kak dan.