Ste pripravljeni na ustvarjalni izziv? Z otroki izdelajte čudovito smrečico, ki zavzame malo prostora

Prvi korak je sprehod po gozdu, med katerim naj otrok poišče kar največ ravnih različno dolgih vej. Kako velike oziroma debele naj bodo, je stvar okusa in mišic – če vam ne bo pretežko nositi kupa domov, se lahko odločite tudi za nekoliko večje in debelejše. Drevesce bo lepše videti, če bodo vse enako debele, zato se z otrokom dogovorite o debelini, še preden se loti iskanja. Potrebovali boste osem različno dolgih vej.

Ker v naravi najverjetneje ne boste našli dolžin, ki bi se idealno prilegale načrtu za drevesce, ki ga nameravate izdelati, boste potrebovali manjšo ročno žago za les. V specializiranih trgovinah se dobijo otroške žage v obliki loka, ki omogočajo varno uporabo od petega leta. Z žago odrežite veje na primerno velikost. Vsaka naj bo nekoliko manjša od prejšnje. Dobro razmerje boste dobili, če bo spodnja dolga 100 cm, najbolj zgornja pa 25 cm.

Potrebujemo: osem vej od 200 do 25 cm

otroško žago

4 m vrvi

škarje

dve pomaranči

peki papir

pentlje

nekaj škatlic

ostanke ovojnega papirja

blago rdeče in bele barve za vrečke

šivanko in sukanec

Olupite jih. Če se lubje trdno drži veje in ga s prsti ne morete ločiti od nje, si lahko pomagate tako, da jo pred lupljenjem polijete z vrelo vodo. Ko so olupljene, jih po želji pobarvate ali pa pustite naravno barvo. Ko se barva posuši, razvrstite veje na tla od največje do najmanjše. Med njimi pustite toliko prostora, kot želite. Odrežite dva metra vrvi in z dvema vozloma, zgoraj in spodaj, privežite veje nanjo. Začnite na levi strani pri največji, torej spodnji, in nadaljujte v smeri navzgor. Enako naredite z drugo vrvjo na desni. Na koncu na vrhu zavežite obe vrvi skupaj.

Lep, ekološki okrasek so posušene rezine pomaranče, ki bodo lepo odišavile vaš dom. FOTO: Mila Naumova/Getty Images

Zdaj potrebujete le še okraske. Lep, ekološki okrasek so posušene rezine pomaranče, ki niso le očarljive na pogled, temveč tudi prijetno odišavijo dom. Dve pomaranči narežite na rezine. Segrejte pečico na 140 stopinj in na peki papir položite pomaranče. Pecite od 45 minut do ene ure, po pol ure obrnite rezine na drugo stran. Ko se popolnoma posušijo, jih pustite, da se ohladijo. V rezine naredite luknjico in skoznjo napeljite pentlje. Privežite pomaranče na vaše praznično drevesce.

Okraske v obliki daril naredite iz raznih ostankov ovojnega papirja in škatlic, ki se vam valjajo po domu. Namesto pentelj lahko uporabite navadno vrv, volno ali sukanec. Vrečke sešijte iz starih oblačil ali koncev blaga, ki ste jih nabrali čez leto. Najlepše so videti v praznični beli in rdeči barvi, seveda pa se lahko odločite za čisto svoj slog.

Zdaj za vašo smrečico potrebujete le še okraske. FOTO: Tunatura/Getty Images

Preden jih obesite, jih napolnite z vato, da bo videti, kot da se v njih skrivajo darila. Lahko pa vanje zares skrijete bombone in druge drobnarije. Tudi škatlice lahko napolnite s presenečenji. Doma se dogovorite, da boste ta mini presenečenja odprli šele za božič ali novo leto in pričakovanje praznikov bo s tako izdelanim božičnim drevescem še lepše. Prijetno ustvarjanje!