Spečejo 9900 potic na dan! (FOTO)

Te dni se marsikje vse vrti okoli potice. In če se doma šele pripravljamo, da bomo malo pred božičem spekli kraljico slovenskih praznikov, je v večjih pekarnah, med njimi tudi pri Pečjaku v Trzinu, peka potic že v polnem razmahu. Kot je pojasnil direktor Silvester Pečjak, je tako pester tempo dvakrat na leto: pred božičem in veliko nočjo – takrat Pekarna Pečjak pripravi kar 9900 potic vsak dan.

Pečemo jih v treh izmenah, v veliki meri so izdelane ročno in po domačem receptu.

»Pečemo jih neprekinjeno, v treh izmenah, v veliki meri so izdelane ročno in še vedno po domačem receptu Pečjakove družine,« opišejo v pekarni, kjer te dni diši po osmih različicah potice. Po pričakovanju je največje povpraševanje po orehovi, pojasni Pečjak. »Trudimo se, da bi bile naše potice čim boljši približek doma spečene. Naša stara mama je kot skrivnost svojega recepta vedno navedla, da mora biti potica bogato nadevana, zato pri nadevu ne varčujemo. V naši orehovi potici, na primer, je več nadeva kot testa. Orehe sproti meljemo, ne uporabljamo nobenih nadomestkov. V nadevu so samo orehi, smetana, jajca in ostale sestavine, ki jih uporabljajo gospodinje doma.« Pri tem sogovornik še poudari, da uporabljajo izključno slovensko moko, slovenskega izvora je tudi smetana.

V osmih urah

Še nekaj številk: ob decembrskih praznikih bodo v Pekarni Pečjak spekli 65.000 kosov potice, torej 42 ton. Zanje bodo porabili 21 ton testa, ki ga bodo zamesili iz 13 ton slovenske moke, zraven pa dodali 600 kilogramov kvasa, šest ton jajc, tono rumenjakov, za nadev pa bodo porabili 10 ton orehov. Če bi vse te decembra spečene Pečjakove potice postavili v stolp drugo na drugo, bi bil ta visok 10 kilometrov.

65.000 potic bodo spekli za praznike.

»Za izdelavo take količine potic je potrebnih pet dni neprekinjene peke, 24 ur na dan, v treh izmenah. Pri njihovi pripravi vsak dan sodeluje 90 delavcev,« so še poudarili v Pekarni Pečjak, kjer se preostali izdelki za nekaj časa nekoliko umaknejo na stranski tir, osrednji del prostorov pač zapolnijo dišeče potice, s katerimi peki zapolnijo na tisoče modelčkov, ki so rezervirani zgolj za to tradicionalno dobroto.

In koliko časa traja, da iz moke, orehov in ostalih sestavin v Pekarni Pečjak nastane sveže pečena potica? Osem ur, nam je še pojasnil vodja pekarne Gregor Uhan.

Na tisoče modelčkov najprej namastijo, nato vanje preložijo z različnimi nadevi dopolnjeno testo.