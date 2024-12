Sedem uresničljivih novoletnih zaobljub

Ko gre za novoletne zaobljube največkrat vse ostane le pri besedah. Najbrž zato, ker z novoletno evforijo izgine tudi volja po uresničitvi namer, ali ker bi izpolnjevanje zaobljub preveč spremenilo nekdanjo rutino.

A ni nemogoče držati se jih, ključ je v sprejetju pravih. Nekaj povsem uresničljivih niza Pop sugar.

Vadba mi bo v zabavo

Poiščite telesno aktivnost, ki vas res veseli.

Vseeno je, koliko prijateljic se z njo ukvarja ali da ni trenutni modni hit, pomembno je le, da boste v tistem, kar boste počeli, resnično uživali.

Manjkrat bom na družabnih omrežjih

Povsem odpovedali se jim verjetno ne boste. Je že tako, da so postala del vsakdana, a pretiravati res ni treba.

Večkrat bom s prijatelji

Le kaj je lepšega, kot sproščen klepet v družbi tistih, ki jih imate radi in imajo radi vas. Prijatelji v življenju vsakega zaslužijo posebno mesto, saj obogatijo in polepšajo še tako sive dneve.

FOTO: Gettyimages

Na mojem krožniku bo več sadja in zelenjave

Ni tako težko v prehrano umestiti več sadja in zelenjave. To ne pomeni, da to postane vaša edina hrana, le ob mesu in testeninah postrezite tudi zelenjavo in za malico večkrat pojejte jabolko, pomarančo, banano, grozdje, hruško. Možnosti je res ogromno.

Vsaj trikrat na teden bo na mizi domača hrana

Dejstvo je, da nimate vsak dan časa za pripravo domačih jedi, vendar si trikrat na teden obrok, ki nastane na vašem štedilniku, lahko privoščite.

FOTO: Gettyimages

Meditacija bo postala del moje rutine

Vsak dan si zanjo namenite vsaj deset minut. Že sedenje v tišini in globoko dihanje bosta za boljše počutje dovolj.

Naučil(a) se bom reči ne (in prositi za pomoč)

Prav je, da pomagate, prav je, da ponudite roko, a če to načenja vaše zdravje, krade vaš čas in ste zato preobremenjeni, se naučite reči ne. In še to: nič ne bo narobe, če boste tudi sami kdaj prosili za pomoč.