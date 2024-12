Novoletna obljuba dela dolg

Novoletni sklepi in zaobljube imajo korenine v zgodovini – že stari Babilonci so obljubljali svojim bogovom na začetku vsakega leta, da bi se vrnili izposojeni predmeti in poplačali svoje dolgove – tradicija pa se je najbolj uveljavila na zahodni polobli. Verjetno ga ni med nami, ki se na silvestrovo ne bi samemu sebi zaobljubil, da bo v novem letu nekaj spremenil v svojem življenju. Ali se ta sprememba dejansko tudi zgodi, pa je že drugo poglavje te zgodbe. Marsikdaj ostanejo le prazne obljube samemu sebi, saj bi njihovo izpolnjevanje zahtevalo od nas napor, premik iz cone udobja. Sprememb pa ljudje ne maramo najbolj in ta odpor s starostjo le še narašča. Obenem pa strokovnjaki opažajo, da si napačno zastavimo svoje novoletne sklepe.

Zelo malo uresničenih

Strokovnjaki ugotavljajo, da se dobrih 60 odstotkov ljudi drži novoletnih zaobljub še dva meseca po tem, ko so jih sklenili. Tistih, ki zastavljene novoletne zaobljube dejansko izpeljejo do konca in se jih držijo, je še manj – manj kot 10 odstotkov. Številne študije so še pokazale, da dve tretjini ljudi sklene tri ali več novoletnih zaobljub, ki so povezane z več gibanja, večjo zagnanostjo na delovnem mestu ali v šoli, boljšimi prehranjevalnimi navadami in opustitvami za zdravje škodljivih navad.

Najpogostejše zaobljube

Novoletna zaobljuba, da bomo prenehali kaditi, je ena najpogostejših. Vsekakor bo njena izpolnitev pripomogla k vašemu zdravju in tudi zdravju vaših najbližjih, ki so hočeš nočeš pasivni kadilci. Predvsem otroci so tu najbolj na udaru, še posebej v zaprtih prostorih kot je recimo avtomobil. Seveda pot proti koncu naše kadilske kariere, če lahko tako rečemo, ne bo lahka, saj gre za hudo zasvojenost, zato se po pomoč lahko zatečemo k osebnemu zdravniku. Ta nam bo morda predpisal terapijo, ki nam bo pomagala, da se bomo lažje otresli te nezdrave razvade. Predvsem pa bo potrebno narediti korak tudi v svoji glavi in se odločiti. Podobno trdovratne so tudi druge zasvojenosti, ki so običajno del naših novoletnih zaobljub. Če se jim bomo rešili, bomo naredili veliko tako zase kot za svoje najbližje.

Idealna postava

»Do poletja moram shujšati,« pogosto slišimo ob koncu starega leta, še posebej pri ženskah je ta zaobljuba priljubljena. Kadar se soočamo s čezmerno težo, je takšna zaobljuba na mestu, a se je moramo lotiti postopoma in pravilno, sicer bomo razočarani in se bo naša odisejada končala kmalu in s še kakšnim dodatnim kilogramom. Tudi v tem primeru se je smiselno obrniti na strokovnjake za prehrano in šport, ki nam bodo znali svetovati, kaj vse moramo narediti. Najboljši rezultati so običajno kombinacija rekreacije in uravnotežene prehrane.

Podobno kot pri hujšanju postopamo tudi v primeru zaobljube, da se bomo v novem letu več gibali. Strokovnjaki svetujejo, da se športnih aktivnosti, še posebej, če smo prej bili mnoga leta neaktivni, lotimo postopoma in se ne zaženemo preveč. Če se bomo prehitro zagnali, bomo zelo hitro brez sape in se nam bo vse skupaj še bolj zamerilo. Pred očmi imejmo, da vrhunski športniki niso postali to kar so čez noč, ampak je bilo v to vloženih več let napornih treningov. Zato intenzivnost športnih aktivnosti postopoma dvigujemo in ne začnemo takoj »na polno«. Priporočljivo je, da se, še posebej, če nismo več rosno mladi, preden se lotimo športa, oglasimo pri osebnem zdravniku. Ta bo ocenil, katero rekreacijo nam telo in zdravje dopuščata. Nato pa je najbolje obiskati katero od priznanih telovadnic, fitnes centrov, in se prepustiti nasvetom njihovih trenerjev. Najboljši rezultati so, če si privoščimo osebnega trenerja.

Hujšanje je med pogostimi novoletnimi zaobljubami FOTO: Getty Images

Finančne zaobljube

Marsikdo si ob koncu leta ob pogledu v pretežno izsušeno denarnico obljubi, da bo v naslednjem letu več varčeval in uredil svoje osebne finance. Pogosto lažje reči kot storiti, še posebej takrat, ko naši dohodki niso visoki, poraba pa enostavno prevelika. Da zabredemo v finančne težave po svoje pripomore tudi plastični denar, torej plačilne kartice, ki so sicer elegantna in priročna oblika plačevanja, a obenem ne omogočajo pravega nadzora nad porabo sredstev. Pri gotovini te težave ni, saj ko je denarnica prazna, je prazna in vemo, da smo vse porabili. Pravi pristop k ureditvi osebnih financ je, da pregledamo naše dohodke na eni strani in naše odhodke na drugi, izpostavimo nujne stroške, brez katerih pač ne gre, preostanek dohodka pa namenimo varčevanju in ne stvarem, ki jih ne potrebujemo nujno. Seveda se velja tu in tam tudi razvajati, a vse v okviru zmožnosti.

Sčasoma se nam bodo nabrala tudi presežna sredstva in pojavilo vprašanje, kam z njimi. Finančni strokovnjaki priporočajo, da svoja presežna sredstva razpršimo med različno tvegane naložbe. Mladi, ki imajo pred seboj še veliko let kariere, lahko več tvegajo kot tisti, ki so tik pred upokojitvijo. Vsekakor so varčevanja v vzajemnih skladih ena od dobrih možnosti. Seveda moramo izbrati takšne, ki odražajo našo pripravljenost za tveganje. Nič ni narobe, če se obrnemo na izkušenega finančnika, ki nam bo znal svetovati, kateri varčevalni produkti so najprimernejši za nas. Ob tem se držimo še pregovora, da nikoli ne stavimo vsega na enega konja.

Pot k uspehu

Kako bomo pri svojih zaobljubah najbolj uspešni oziroma jih izpeljali do konca? Poznavalci človeške duše pravijo, da je primarni greh novoletnih zaobljub, da o njih razmišljamo v zadnjem hipu, običajno v prazničnem obdobju. Po mnenju stroke bomo uspešnejši, če jih bomo načrtovali vnaprej. Koristno je, da razmišljamo predvsem o tem, kako se nam bodo izpolnjene zaobljube obrestovale, dobro pa je tudi imeti že vnaprej pripravljen načrt, kako se bomo spopadli z morebitnimi izzivi in ovirami, ki nam bodo prišle na pot pri izpolnjevanju zaobljub. Ne pozabimo ob tem slediti napredku. Bolj ko se bomo spremljali in več povratnih informacij bomo dobili, bolje bo za nas. Predvsem pa se ne smemo omejevati s prisegami, kot je tista, da od novega leta naprej nikoli več ne bom naredil tega.