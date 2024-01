Pri hujšanju ne štejmo kalorij. Najpogostejša napaka je stradanje

Poskusili smo že vse, a preprosto ne gre. Verjetno je že vsakdo na poti do vitkejše postave vrgel puško v koruzo, a strokovnjaki mirijo, da so dvomi in negotovost preprosto odveč. Ključna je sprememba v pristopu, zato preberite naslednje vrstice, če je bila izguba odvečnih kilogramov na vašem seznamu novoletnih zaobljub, a bi se najraje vdali že zdaj.

Na vrhu seznama živil naj bo zelenjava. FOTO: Monticelllo/Getty Images

Najpogostejša napaka pri hujšanju je stradanje. Zmanjšan vnos kalorij in opustošen jedilnik dolgoročno preprosto nista vzdržna, saj posameznika ženeta v obup. Nenehno sta navzoča lakota in misel na hrano, pri tem pa še občutek telesne nemoči zaradi pomanjkanja energije. Jedilnik zares potrebuje osvežitev, a to pomeni spremenjeno razmerje živil in prilagoditev velikosti obrokov, druga, enako pomembna plat pa je telovadba. Brez povečanja mišične mase bo ves trud zaman, poudarjajo strokovnjaki in priporočajo redne vaje za vzdržljivost in aerobno vadbo, potem pa še raztezanje in krepitev posameznih mišičnih skupin.

Tudi sladke pregrehe

Pri spremembah jedilnika se izogibajmo štetju kalorij, raje se osredotočimo na kakovost in energijsko vrednost živil. Telo moramo založiti z zadostnim gorivom, da preživi telesne napore in sodeluje v naših prizadevanjih za vitkost. Namesto izločanja živil izdelajmo prednostni seznam in na vrh uvrstimo zelenjavo, žita, stročnice, sadje in oreške, podkrepimo pa se še z ribo ali perutnino. Tudi druge vrste mesa so občasno dovoljene, le ne tako pogosto in raje v manjših količinah. Tudi sladkih pregreh ne gre povsem črtati s seznama.

Živil ne izločamo z jedilnika, le prednostni seznam je treba izdelati.

Večina tistih, ki si želijo preoblikovati postavo, se po nepotrebnem obremenjuje s številko na tehtnici. Ta sicer ni zanemarljiva, ni pa ključna. Sami kilogrami, pa tudi indeks telesne mase, namreč niso vedno skladni z našimi cilji, vsaj na začetku ne. Prizadevati si moramo za dolgoročen uspeh, ki ga je mogoče doseči le s postopno spremembo življenjskega sloga in zdravimi odločitvami. Mnogi se, denimo, ne zavedajo, da so se njihove maščobne obloge že zmanjšale, mišična masa pa povečala, a številke tega uspeha v tako zgodnjem obdobju še ne ponazorijo, zato nekatere odvrnejo od nadaljnjega truda.

V dvoje je lažje in prijetneje. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images

Na poti do preobrazbe je podpora okolice neprecenljiva. Resda mora vsakdo prisluhniti svojemu telesu, a to še ne pomeni, da pomoč ni dobrodošla. Morda je v naši bližini še kdo, ki se spopada z negotovimi občutki med hujšanjem, morda si lahko s kom delimo strahove in tudi napredek. Vadba v dvoje ali celo v skupini je lahko zabavna in zelo koristna, pot do vitkosti tako ni več mukotrpen projekt, ampak prijetno druženje s skupnimi cilji.